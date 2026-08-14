Откриха каравани, палатки и коли в гора край морето във Варна

80% от караваните и кемперите на Карадере са премахнати

На истинско селище с повече от 50 каравани, навеси, съоръжения, палатки и автомобили, разположени в горския фонд, над плажната ивица попаднали проверяващи от няколко институции днес.

Заради отсъствието на представители на община Варна, предупредителни бележки не са им поставени, но въпреки това собствениците им подлежат на санкциониране по Закона за горите.

Това е втората проверка в рамките на две седмици след проверката на морски плаж Бяла, Кара дере 2, съобщават от пресцентъра на областна управа, като в нея са се включили шест институции - служители на МВР, на РИОСВ - Варна, на Регионална дирекция по горите, на Държавно горско стопанство, община Аврен и Областна администрация Варна.

В местността Паша дере са открити 7 каравани. На нарушителите са сложени предупредителни уведомления, че собствениците на каравани, палатки, навеси и автомобили трябва да ги премахнат до 23 август.

Те могат да бъдат санкционирани до 3000 лв. според наредбата, влязла в сила през 2025 г.

Освен това палатките и караваните са поставени и в разрез със Закона на Черноморското крайбрежие и с наредбата за къмпингуването, приета през октомври миналата година, по които също могат да им бъдат наложени глоби, уточни главен експерт Милен Илиев от Областна администрация – Варна.

С писмо до областния управител кметът на Бяла Пеньо Ненов информира, че, след проверката на морски плаж Бяла – Карадере – 2, който е със статут на „Защитена територия", ползван като крайбрежна плажна ивица, представляваща изключителна държавна собственост, 80% от караваните и кемперите са премахнати.

Не са установени собствениците на останалите, но и за тях общината е предвидила последващи действия и извеждането им от защитената територия. На установените на място автомобили са били съставени актове за административни нарушения по закона за МВР.

Административно наказателни действия по Закона за биологичното разнообразия ще бъдат предприети и от РИОСВ спрямо паркирали каравани и автомобили, които увреждат естествената растителност в крайбрежната плажна ивица и в дюни, извън активната плажна площ.

Главният експерт в Областната администрация Варна Милен Илиев сподели за медиите, присъствали на проверката, че в община Долни чифлик има подадено заявление за обособяване на къмпинг на територията на вилна зона Шкорпиловци. Там няма защитени територии, има разработен подробен устройствен план и в района всеки може да постави палатка, каравана, кемпер, или да си наеме от поставените на място.