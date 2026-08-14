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Радев спести 67 хил. за година, а в сметка си вече има 290 хил.

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Октомври 2025 г.: Румен Радев пристига с личния си автомобил Шкода преди официалната церемония по посрещане на президента на Унгария Тамаш Шуйок. Снимка: Румяна Тонева

Близо 290 хил. евро има премиерът Румен Радев в сметката си, като за година той е спестил над 67 хил. евро. Отделно има и 2888,80 евро в инвестиции. Това пише в  имуществени декларации, които хората по висшите етажи на властта са длъжни да подават и Сметната палата публикува.

Общо за миналата година държавният глава е заработил 288 691 евро, а съпругата му Десислава - 13163,21 евро. Единствената му декларирана кола е Шкодата "Октавия", която ползваше покрай скандалите с отнемането на колите на НСО, които развозваха администрацията на президентството. Той е платил за нея 8180,67 евро.

Октомври 2025 г.: Румен Радев пристига с личния си автомобил Шкода преди официалната церемония по посрещане на президента на Унгария Тамаш Шуйок.

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