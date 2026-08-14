Министърът на иновациите инвестира в чужд фонд, но държи и 10 хил. евро в брой

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17 хил. евро е инвестирал министърът на иновациите Иван Василев в инвестиционен или пенсионен фонд в чужбина, става ясно от данъчната му декларация.

Отделно има 10 хил. евро в брой и още 15 хил. евро в банка. През 2018 г. е закупил апартамент с размер 70 кв. м в София за 115 хил. евро, но притежава 1/3 от него. Изплаща ипотечен кредит, вероятно за този апартамент, в размер на 57 551 хил. евро.

Декларирал е обаче чуждо недвижимо имущество, в което вероятно живее под наем срещу 1000 евро. Кара БМВ 2019-а г., купено за 15 хил. евро