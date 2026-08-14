Министърът на културата Евтим Милошев с два апартамента във Франция и 8 в София

Близо 480 хил. евро в банкова сметка е декларирал министърът

при встъпването си в длъжност

Голям апартамент с площ от 134 кв.м. в Източна Франция притежава министърът на културата Евтим Милошев. Имотът е разположен в изключително популярния град Сен-Жени-Пуйи, който се намира на самата граница с Швейцария и е част от метрополния район на Женева.

Освен него Евтим Милошев е декларирал още три имота във Франция, които са в Париж и са придобити миналата година. Те са с еднаква квадратура - от 55 кв.м. На един от тях министърът е вписан като собственик, а на другите два собственици са съответно синът му Петър Милошев и жена му Христина Апостолова. Впрочем на нейно име са декларирани и апартамент от 84 кв. м в София, придобит през 2001 г. за 17 317 евро, и парцел от 2939 кв. м в Езерец, община Шабла, купен през 2022 г. за 7669 евро.

Министърът на културата е собственик на 8 апартамента в София, придобивани от 2009 г. до 2011 г. Сред тях са жилище от 90 кв. м, придобито през 2009 г. за 125 267 евро, апартамент от 94 кв. м за 67 791 евро, купен през 2013 г., както и жилище от 92 кв. м за 102 258 евро, придобито през 2018 г. Още през 2009 г. той е придобил и малък апартамент от 57 кв. м за 2254 евро.

Най-скъпият вписан от него апартамент в София е с площ 163 кв. м и разгъната застроена площ 185 кв. м. Придобит е през 2021 г. срещу 929 хил. евро. Година по-късно Милошев е купил още един апартамент с площ 186 кв. м и за 531 376 евро. През 2016 г. е придобил и апартамент от 132 кв. м за 300 хил. евро, а жилище от 252 кв. м с разгърната застроена площ от 525 кв. м е купено през 2011 г. за 435 011 евро.

Министърът е декларирал и офис от 89 кв. м в София, купен през 2022 г. за 80 017 евро, както и ателие от 30 кв. м с РЗП 62 кв. м, придобито през 2023 г. за 15 696 евро.

В списъка има още парцели в София, някои от които са негови изцяло, а при други притежава идеални части. Посочен е и гараж от 18 кв. м за 3624 евро, както и гараж от 21 кв. м, придобит през 2011 г. за 10 хил. евро.

Извън столицата Милошев има два парцела в село Лева Река, Пернишко. Единият е 660 кв. м и е придобит през 2010 г. за 1699 евро, а при втория, с площ 930 кв. м, той притежава идеална част от 251/930, като посочената цена е 286 евро.

При автомобилите е посочен един лек автомобил "Мерцедес", придобит през 2024 г. за 25 918 евро, като негов собственик е Христина Апостолова. Самият Милошев не е декларирал други сухопътни, водни или въздухоплавателни превозни средства.

Милошев е посочил 480 219 евро в своя банкова сметка в България. Съпругата му има още 16 663 евро по сметка в страната и 528 евро в чужбина. Няма декларирани налични пари в брой или вземания над 5000 евро. В декларацията няма посочени задължения над 5000 евро, нито вложения в инвестиционни и пенсионни фондове или ценни книжа.

Културният министър е декларирал и участия в няколко дружества. Той притежава 100% от "Дрийм Тийм Груп" ЕООД, "Ангелски езици" ЕООД, "Анрад-3" ЕООД и "Дрийм Тийм Филмс" ЕООД. Има 50% от "ДриймТийм Прадакшънс" АД, както и по 50% от "Цар Освободител Имоти" ООД и "Дрийм Тийм Театър" ООД. Посочил е също участия в "Дрийм Тийм Пикчърс" ООД и "Мейнстрийт Ентъртейнмент" ООД, като при тях е отбелязано, че е напуснал по чл. 125, ал. 2 от Търговския закон.