Шефът на бюджетната комисия Константин Проданов милионер, дал заеми за над 1 млн. евро

Константин Проданов и съпругата му Светлана Фомина декларират финансови активи и вземания за общо 2 711 566 евро. Семейството няма задължения над 5000 евро. В брой двамата държат общо 7000 евро - 5000 евро са на Константин Проданов, а 2000 евро на съпругата му.

Това става ясно от публикуваната му данъчна декларация.

По банкови сметки семейството разполага с общо 417 483 евро. От тях 135 000 евро са на името на Проданов. Светлана Фомина има 200 000 евро и още 96 000 долара, чиято равностойност в декларацията е изчислена на 82 483 евро. Така парите в брой и по банкови сметки достигат общо 424 483 евро.

Най-голямата част от декларираното имущество са два заема, предоставени от Константин Проданов на местни лица. Единият е за 1 124 843 евро, а другият - за 12 782 евро. Общата стойност на вземанията е 1 137 625 евро. И двата заема са оформени с договори с нотариална заверка на подписите.

Проданов декларира и девет вложения във взаимни фондове на обща стойност 71 143 евро. Най-големите позиции са за 24 613 евро, 22 825 евро и 17 073 евро. Останалите шест вложения са за общо 6652 евро.

Портфейлът му от акции, държавни и корпоративни облигации и пари при инвестиционен посредник е оценен на общо 1 078 315 евро. Цената на придобиване на тези активи е била 1 025 283 евро, което означава положителна разлика от 53 032 евро, или около 5,2%.

Проданов притежава три корпоративни облигации на Ти Би Ай Банк, придобити за 300 000 евро и оценени към момента на декларирането на 312 357 евро. Други три корпоративни облигации са на Алианц Банк България. За тях също са платени 300 000 евро, а декларираната им стойност е 315 550 евро.

Притежава и 252 000 акции на „Браво Пропърти Фонд" АДСИЦ. Те са купени за 128 846 евро и са оценени на 131 040 евро. Има още 192 акции на швейцарската банка UBS, придобити за 13 000 евро. Тяхната стойност в декларацията е 7535 евро, или с 5465 евро под вложената сума.

В портфейла влизат и две позиции в държавни облигации на Румъния. Едната е придобита за 124 150 евро и е оценена на 131 137 евро. Другата е купена за 151 200 евро, а декларираната ѝ стойност е 172 609 евро. При инвестиционния посредник Проданов държи и 8087 евро в пари.

Семейството притежава апартамент с гараж в София с обща площ 183 кв. м. Имотът е придобит през 2010 г. за 106 475 евро и е разделен поравно между двамата съпрузи. Цената е повторена в декларацията заради двата отделни реда за собствениците, но трябва да се отчете само веднъж.

Декларирани са и две превозни средства. Volkswagen Passat, придобит през 2011 г. за 6400 евро, е обща собственост на двамата съпрузи. Константин Проданов притежава и мотоциклет Yamaha Vmax, купен през 2008 г. за 6000 евро. Общата цена на придобиване на превозните средства е 12 400 евро.