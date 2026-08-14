Българската петролна компания „Инса Ойл“ ЕООД ще предостави безвъзмездно дизелово гориво на Националния отряд за реакция при бедствия (НОРБ) – Пловдив, за да подпомогне дейността на доброволците до края на пожароопасния сезон.

Решението идва в отговор на репортаж, излъчен днес в сутрешния блок на “Нова телевизия”, в който представители на отряда споделиха, че не разполагат със средства за дизел. Те използват два противопожарни автомобила, с който доброволците подпомагат служителите на ГДПБЗН. Специализираните камиони са предоставени на отряда като дарение, но разходите за тяхната експлоатация, доброволците поемат сами, като събират средства помежду си.

Горивото, което дарява “Инса ойл” ще позволи на екипа на НОРБ – Пловдив да продължи участието си в гасенето на пожари и в спасителни операции през оставащите месеци на лятото и есента, които традиционно носят най-висок риск от възникване и разпространение на пожари.

„Доброволците от НОРБ – Пловдив вършат работа, от която зависи безопасността на хиляди хора. За нас е естествено да реагираме веднага, след като разбрахме, че липсата на средства за гориво застрашава способността им да излизат на терен“, заяви управителя на “Инса ойл”, Георги Самуилов.

НОРБ – Пловдив е едно от най-активните доброволчески формирования в страната. Само през последните три седмици екипът е взел участие в потушаването на пожари в района на Пловдив, Стара Загора, Хасково и Смолян, както и в овладяването на големия пожар край Виноградец, който затрудни движението по магистрала Тракия.

Освен предоставеното дарение, „Инса Ойл“ ще инициира разговори с Националната асоциация на доброволците в Република България, с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) и с Националното сдружение на общините в Република България. Целта ще бъде да се обсъди създаването на устойчив механизъм, чрез който частни компании да подпомагат текущо доброволческите формирования, участващи в гасенето на пожари и в спасителни дейности при бедствия и аварии.

„Инса Ойл“ ЕООД е българска компания в сектора на търговията с петролни продукти. Разполага със собствена рафинерия за производство на дизелово гориво и развива мрежа от бензиностанции в цялата страна.