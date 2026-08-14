Вицепремиерът Александър Пулев с апартамент, две вили и 11,7 хил. евро в брой

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Вицепремиерът Александър Пулев декларира три недвижими имота и 11 700 евро в брой.

Основният му имот е апартамент в София с площ 100 кв. м. Жилището е придобито през 2016 г. за 213 185 евро и е изцяло негова собственост.

Пулев притежава и една четвърт от вила в село Томпсън, община Своге. Вилата е с площ 50 кв. м, а делът му е придобит през 2017 г. В декларацията е записана цена на придобиване от 0 евро.

Третият имот е нива от 3 декара в село Гърмен. Земята също е придобита през 2017 г. и е изцяло собственост на Пулев. И за нея е записана цена от 0 евро.

Като налични средства в брой вицепремиерът е декларирал 11 700 евро. Не са посочени банкови сметки или депозити. Нито автомобил.