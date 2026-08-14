КЗП разкри нарушения в договорите на частни детски градини и училища

Комисията за защита на потребителите (КЗП) е установила множество неравноправни клаузи в договорите и Общите условия на частни детски градини и училища и разширява проверките на територията на цялата страна. При неизпълнение на отправените препоръки комисията ще предприеме действия по съдебен ред за защита на колективните интереси на потребителите.

Проверките са започнали след постъпили сигнали от родители. При анализа на договори, сключени между родители и търговски дружества, които управляват две частни детски градини, КЗП е констатирала редица нарушения, съобщават от комисията.

Установените неравноправни клаузи се отнасят до автоматичното подновяване на договорите, невъзстановяването на платени такси при предсрочно прекратяване, прекратяването на договора при неплатени в определен срок суми, възможностите за изразяване на волеизявления от страна на родителите, както и други условия, които поставят потребителите в по-неблагоприятно положение и увреждат икономическите им интереси.

От комисията подчертават, че когато договорните отношения са свързани с отглеждането, възпитанието и образованието на дете, зад всеки договор стои не просто потребител, а цяло семейство. Родителите трябва да имат сигурност, че условията, които приемат, са ясни, справедливи и не ги поставят в неравноправно положение.

С оглед на установените нарушения ръководството на КЗП е определило проверките за наличие на неравноправни клаузи като важен приоритет и е разширило кампанията в цялата страна.

При установяване на подобни клаузи комисията отправя препоръки към съответните търговци, които разполагат с 14-дневен срок от уведомяването им, за да ги коригират или отстранят.

КЗП е категорична, че при неизпълнение на препоръките ще предприеме предвидените в закона действия по съдебен ред за защита на колективните интереси на потребителите.

Комисията ще продължи проверките и призовава частните детски ясли, детски градини и училища да прегледат договорите и Общите си условия, така че те да отговарят на законовите изисквания и да гарантират коректни и прозрачни отношения с родителите.