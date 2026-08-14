Екоминистърът Росица Карамфилова с две жилища в София, мъжът й с имот в Гърция и 3 коли

Земеделският министър Пламен Абровски е декларирал 3 имота - два апартамента и една къща с двор

Министърът на околната среда и водите Росица Благова - Карафилова е декларирала 2 апартамента в София, придобити от нея и съпруга й Георги Благов чрез заеми и средства от заплата. Единият е придобит през 2011 г. за 36,8 хил. евро, а вторият през 2024 г. за 80,7 хил. евро. Мъжът й притежава и къща с двор в село Баня, която е наследствена, както и парцел в Гърция за 34,7 хил. евро, закупен със средства от заплатата му. Освен къщата с двор в Баня там той притежава и 17 декара наследствени ниви. Благова и мъжът й имат и 4 закупени автомобила, закупени със средства от заплатите си. На нейно име е само единия - Ford, придобит 2008 година за 3,5 хиляди евро. Съпругът й разполага с BMW, Mercedes и Hunday закупени съответно през 2021, 2025 и 2024 за 20,1 хиляди евро.

Благова е декларирала и 52 500 в банка, като произход на средствата е посочен от заплата. Има и два кредита - ипотечен и потребителски. Първият е на стойност 25,5 хиляди евро, а вторият - 124,2 хил. евро. Мъжът й пък разполага с 24 хил. евро налични средства от заплата. Благова е декларирала и 44,5 хил. евро доход от заплата, докато беше шеф на Изпълнителната агенция по околна среда и 12,5 хил. евро налични средства придобити от извън заемаща длъжност. Съпругът й е получил 7 362 евро от доходи от „други източници" и 6 607 от заплата.

Земеделският министър Пламен Абровски е декларирал 3 имота - два апартамента и една къща с двор. Изглежда, че той и съпругата му Соня Абровска са собственици на две жилища в София на обща стойност от 482 хил. евро. Първият за 100 хил. евро е придобит през 2008 година, а вторият за 382 хил. евро през 2024 г. Жена му пък има и наследствена къща с двор в село Козарско. Абровски е декларирал и един автомобил Ford , закупен през 2013 г. за 8 хил. евро. В брой има 10 хил. евро. и още толкова в банка.