Иззеха 3,21 грама амфетамин от кола в Каварна

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Полицията иззе 3,21 грама амфетамин при проверка на лек автомобил в Каварна, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Добрич.

Проверката е извършена на 13 август около 21:30 часа от служители на Районното управление на МВР – Каварна. Спрян е лек автомобил „Мерцедес А 180", управляван от 29-годишен мъж от Каварна. В колата са пътували още трима младежи – двама 17-годишни и един 16-годишен, също от града.

По време на проверката полицаите са открили три полиетиленови пликчета, съдържащи кристалообразно вещество. При извършения полеви наркотест веществото е реагирало на амфетамин, а общото му тегло е 3,21 грама.

29-годишният водач е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.