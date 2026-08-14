Агенцията по храните върна 11,6 тона чушки от Северна Македония заради опасен пестицид

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е спряла пратка с 11,6 тона чушки от Северна Македония, след като лабораторни анализи са установили наличие на пестицида форметанат над допустимите норми. Зеленчуците не са били допуснати до българския пазар и са върнати обратно на доставчика.

Пратката е влязла в страната през ГКПП „Златарево" и е била предназначена за фирма в Петрич. Проби от чушките са взети в рамките на засиления контрол върху вносните плодове и зеленчуци, който БАБХ въведе в началото на август, съобщават от агенцията.

Докато лабораторните резултати бъдат готови, цялото количество от 11,6 тона е било поставено под възбрана и съхранявано в хладилна камера при получателя. По този начин продукцията не е могла да бъде пусната в продажба.

След като изследванията потвърдили превишено съдържание на форметанат, Агенцията по храните разпоредила пратката да бъде върната. Със съдействието на Агенция „Митници" чушките са изпратени обратно в Северна Македония.

Засиленият контрол по граничните пунктове продължава. До момента са анализирани общо 35 проби от пресни зеленчуци – 21 на ГКПП „Златарево" и 14 на ГКПП „Гюешево".

От проверените проби 22 са от чушки, а останалите 13 – от домати. Изследваните пратки са с произход от Северна Македония, Косово и Албания.

От 3 август БАБХ извършва и съвместни проверки с Комисията по стоковите борси и тържищата, НАП и МВР. Те са насочени към търговията с домати, чушки, праскови и дини както на граничните пунктове, така и във вътрешността на страната.

Инспекторите проследяват произхода на продукцията, възможността той да бъде установен, качеството на плодовете и зеленчуците, етикетите, маркировките и придружаващите документи. Освен това се вземат проби за лабораторни изследвания.

На граничните пунктове се извършват проверки както на документите и самите пратки, така и за наличие на остатъчни количества пестициди над разрешените норми. От БАБХ подчертават, че засиленият контрол върху пресните плодове и зеленчуци ще продължи, като целта е до пазара да достигат само продукти, които отговарят на изискванията за безопасност и качество.