ББР ще финансира 100% санирането на 15 жилищни блока в Свищов

С почти 4.7 млн.евро от ББР ще саниран абсолютно безплатно за хората 15 блока в Свищов. Всички проектни предложения на община Свищов преминаха успешно повторна оценка и получиха одобрение за финансиране по Етап II на програмата за енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Това стана факт с решение на Инвестиционния комитет към Българската банка за развитие (ББР) по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд", съобщиха от местната управа.

В момента се подписват договорите. Общият размер на известицията възлиза на 4 679 000 евро. Жилищните блокове ще бъдат изцяло обновени със 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.

Дейности включват подмяна на дограма, топлинно изолиране на външни стени, покриви и подове, подмяна на осветителните тела в общите части, управлявани от сензори за движение и светлина; създаване на достъпна архитектурна среда до всички входове.

Всички проекти имат изготвени работни проекти и издадени разрешения за строеж. В близките седмици предстои откриване на строителните площадки и реално стартиране на СМР по блоковете, посочват от общината.

Целта на предвидените мерки е тези блокове да достигнат клас на енергопотребление „В", да се намалят емисиите на парникови газове, да се постигне 30% спестяване на енергия, както и да се намали енергийната бедност.

Община Свищов ще продължи да оказва пълно административно и експертно съдействие на всички сдружения на собствениците през следващите етапи от изпълнението на проектите, с цел успешното им реализиране в рамките на определения срок.

За да бъде възможно реализирането на процеса по саниране, бяха положени много усилия от страна на общинското ръководство за качествена подготовка на документите и своевременното им подаване към програмата. Ключово в процеса беше съвместното участие и добро партньорство между община Свищов, Сдруженията на собствениците – като пряк бенефициент и ББР – като финансиращ и Управляващ орган на програмата, припомнят от екипа на община.



