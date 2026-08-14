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Евтим Милошев за чалга клипа на "Конниците": Грубо погазване на историческата памет

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Министърът на културата Евтим Милошев

Клипът, заснет пред паметника на Асеневци, е грубо погазване на историческа памет и явна демонстрация на неуважение към българската култура. Подобна пошлост пред национален символ е морално недопустима.

Това заявява в своя позиция министърът на културата Евтим Милошев. Причината за това е чалга клип, заснет под Паметника на Асеневци, който предизвика вълна от възмущение сред жителите на Велико Търново. На видеото, което се разпространява в социалните мрежи, се вижда как ромски оркестър свири край величествения монумент на царете, популярен като "Конниците", а оскъдно облечена кючекчийка танцува около тях ориенталски танци. В клипа има и дете. 

Само за няколко дни видеото събра хиляди гледания и още толкова коментари. Повечето от тях са негативни.

За случая Милошев сезирал и вътрешния министър Иван Демерджиев за незабавна проверка.

"Никой няма право да превръща българските паметници във фон за вулгарни прояви и декор за безвкусица", категоричен е той. А от ведомството изразиха категоричната си позиция в защита на българското културно наследство. Освен това министър Милошев призовава за отговорно отношение към местата, които съхраняват историческата памет на България. 

Чалга изпълнения и кючеци заснети на фона на Конниците в Търново
Чалга изпълнения и кючеци заснети на фона на Конниците в Търново

"Паметникът на Асеневци не е място за кючеци. Още повече, когато са снимани с вероятна търговска цел", категоричен е в гневен пост във фейсбук кметът Даниел Панов. Той сезирал официално и културното ведомство.

"Авторите на видеото подлежат на административно-наказателна отговорност – за уронване на престиж и посегателство върху културна ценност, а глобата може да достигне над 25 000 евро", категоричен бе Панов.

През май 2023 година двама мъже с криминално минало заснеха и публикуваха в TikTok видеоклип, на който танцуват ориенталски танци на фона на чалга музика върху емблематичния паметник "Майка България" в центъра на Велико Търново. Случаят предизвика вълна от обществено възмущение и доведе до бърз арест на извършителите от полицията.

Министърът на културата Евтим Милошев
Чалга изпълнения и кючеци заснети на фона на Конниците в Търново

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