Доставката на вторите F-16 ще се забави до втората половина на 2030 г.

Досега се знаеше, че забавянето ще бъде най-много до 2029 г.

Има трудности в производството, обясниха от фирмата-изпълнител

Доставката на вторите 8 F-16 за българските Военновъздушни сили ще се забави до втората половина на 2030 г.

Това са обявили от фирмата-производител на изтребителите "Локхийд Мартин" на среща с министъра на отбраната Димитър Стоянов, съобщиха от пресцентъра на военното ведомство. Причината за забавянето са възникнали трудности в производствения процес, но производителите на самолетите са категорични, че срокът не е окончателен и ще направят всичко възможно производството да бъде ускорено и те да кацнат по-рано у нас.

Последно военният министър бе съобщил, че заради забавяне доставката на американските изтребители ще бъде изпълнена през 2029 г. Именно затова от МО търсят начин да удължат експлоатационния период на съветските МиГ-29. Стоянов отрече да се търси нова ескадрила от съветските самолети, а само резервни части. И обясни, че ако бъдат взети "Грипен" или F-16 втора ръка, за което той е писал до САЩ и Швеция, няма да има нужда съветските изтребители да бъдат поддържани толкова дълго.

"За България е от ключово значение забавянето да бъде максимално съкратено и да не доведе до допълнително финансово натоварване за държавата. Очакваме уверения, че забавянето няма да се отрази върху крайната цена на договора, както и конкретни действия за съкращаване на закъсненията", заяви Стоянов.

А за оставащите дейности по първия договор за 8-те самолета, които вече са на авиобаза "Граф Игнатиево" министърът каза, че целта е до 2027 г. да започнат да носят бойно дежурство.

"За мен като министър е важно да виждам F-16 да лети, да разполагаме с необходимите резервни части и компоненти за поддръжка на самолетите, както и с достатъчно подготвени пилоти", обясни той. Именно това и запита какви са възможностите за подготовка на родните летци в центровете за обучение на F-16, както и за навременно осигуряване на резервни части, нужни за поддръжката и експлоатацията на изтребителите.

Стоянов напомни, че страната ни е изпратила запитване до САЩ за F-16 втора употреба, които да подпомогнат поддържането на необходимите способности на българските ВВС.

"Този въпрос сега придобива още по-голямо значение и се надяваме да получим необходимата подкрепа", категоричен бе той.

Така или иначе, България ще продължи да поддържа МиГ-29 до 2030 г., защото дотогава обучаващите се на F-16 пилоти няма да са готови да поемат пълноценно бойно дежурство, обясни преди няколко седмици Стоянов в интервю за "24 часа". Поддръжката обаче става все по-трудна поради липса на части, като във ВВС вече се принуждават да прибягват до "канибализъм" – свалят части от нелетящи изтребители, за да поддържат годни летящите самолети.

Официално нашите ВВС разполагат с 15 изтребителя МиГ-29. Реално обаче от тях летят само 6, а останалите са приземени и се ползват за източник на части за останалите. Към българските изтребители имаше интерес от страна на Украйна в началото на войната срещу Русия, но България отказа да даде самолетите, защото оставахме без собствена изтребителна авиация. Първите осем F-16 бяха получени едва през миналата година.

Един от основните проблеми, който България не може да реши със собствени сили обаче, е изтичането на ресурса на двигателите на МиГ-29. Именно затова министерството на отбраната обяви обществена поръчка за ремонт на до 10 двигателя. За целта от МО дават 17 млн. евро с ДДС (14, 2 млн. без ДДС). Срокът за оферти е 1 септември. По-рано тази година МО отново бе пуснало поръчка за двигатели за МиГ-29, но тя бе прекратена, защото така и не се намери кой да ги ремонтира. За последно българските ВВС ремонтираха двигатели в Полша през 2023 и 2024 г.

Нови двигатели за българските МиГ-29 обаче може да бъдат осигурени и от запасите на някоя от държавите в НАТО, които все още експлоатират тези съветски изтребители и имат части на склад. Още през 2023 г. обаче Словакия даде своите МиГ-29 на Украйна, за да помогнат за отбраната срещу Русия. Тогава и Полша дари 4 изтребителя от този модел на Киев и си запази ескадрила от 9 самолета.