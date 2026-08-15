Над 400 000 евро собствени средства е инвестирала Община Плевен само за последните шест месеца в реконструкция и подмяна на компрометирани участъци от вътрешната водопроводна мрежа. В същото време общината работи и по изпълнението на четири важни ВиК проекта с държавно финансиране. Работата по тях върви по график.

Напредъкът по ВиК проектите, които се изпълняват на територията на Плевен, беше представен днес от кмета на Общината д-р Валентин Христов и заместник-кмета с ресор „Териториално развитие“ Христо Кочев на работна среща с министър-председателя Румен Радев в Областна администрация. В срещата участваха и областният управител Иван Петков, управителят на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – Плевен Калоян Къдрийски, както и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, министърът на отбраната Димитър Стоянов, изпълнителният директор на „Български ВиК холдинг“ инж. Венелин Шъков, народни представители от 15-и МИР – Плевен.

По време на срещата от Община Плевен беше докладвано, че в момента местната власт работи по четири от ВиК проектите с държавно финансиране по Приложение №3. Проектите са свързани с реконструкция и подмяна на компрометирани участъци от градската водопроводна мрежа, като дейностите по тях се изпълняват по график. Кметът д-р Валентин Христов подчерта доброто взаимодействие между Община Плевен, местното ВиК дружество и Областна администрация при изпълнението на мерките и изрази благодарност за подкрепата, която Плевен получава от страна на държавата.

„За последните шест месеца Община Плевен е инвестирала над 400 000 евро собствени средства в подмяна и реконструкция на водопроводната мрежа“, посочи заместник-кметът Христо Кочев и подчерта, че това е съществена промяна в инвестиционната политика на Общината по отношение на вътрешната ВиК мрежа, по която през последните години са натрупани значителен брой компрометирани участъци. Той представи и обобщена информация за свършеното до момента по четирите обекта, изпълнявани от Община Плевен по Приложение 3 на държавния бюджет:

Първият обект е реконструкцията на водопроводната мрежа по улиците „Сан Стефано“ и „Шипка“. Участъкът по ул. „Шипка“ вече е завършен – подменени са тръбите и сградните отклонения, възстановена е настилката и е положена пътна маркировка. Работата по ул. „Сан Стефано“ продължава по график.

Вторият обект е реконструкцията на водопроводната мрежа в жк „Дружба“ 3 и 4. Проектът предвижда подмяна на 15 км вътрешна водопроводна мрежа, като към момента там са изпълнени 7,6 км. По този обект строителството изпреварва линейния график и очакванията са той да бъде завършен в рамките на 2026 г.

Третият обект е ВиК мрежата в жк „Дружба“ 1 и 2, където предстои реконструкция на общо 11,4 км вътрешна водопроводна мрежа. В момента се извършват необходимите съгласувателни процедури, като строително-монтажните дейности на терен се очаква да започнат в края на август.

Четвъртият обект е реконструкция на довеждащия водопровод от напорен резервоар „Брестовица“ до високата зона на жк „Дружба“. По проекта е имало забавяне заради обжалване на процедурите по обществената поръчка. След приключване на необходимите процедури се очаква работата на терен да започне в началото на 2027 г.

На срещата беше докладвано и за развитието по проекта за Помпена станция „Дружба“, по който вече има избран изпълнител и се очаква строителните дейности да започнат също в началото на 2027 г. Паралелно с това се подготвят и други проекти, включени в Приложение №3, свързани с реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа – за напорния резервоар в парк „Скобелев“, както и обекти в жк „Сторгозия“ и жк „Дружба“. По тях ВиК дружеството извършва проектиране, което се очаква да приключи до края на годината.

В края на представянето министър-председателят Румен Радев поздрави Община Плевен за енергията и свършеното до момента по решаването на проблема с водата. „Поздравявам Община Плевен за енергията и за това, което прави дотук за решаване на проблема с водата“, посочи премиерът, като подчерта необходимостта и очакването за отговорна, качествена и бърза работа.

По време на срещата беше обсъдена и по-широката програма на държавата за решаване на проблемите с водоснабдяването на Плевен и региона:

„Правителството отпусна сериозни средства по Приложение 3, така че да се работи и за водохващания, и за водопроводи, и за пречиствателни станции, и за нови сондажи, за да може вече да не мислим в хипотезата – реакция на криза, когато говорим за водните проблеми на Плевен и региона, а да имаме устойчиво проактивно решение. Надявам се, че догодина вече няма да говорим за водна криза в Плевен“, подчерта министър-председателят Румен Радев. Той посочи, че се обсъжда изграждането на пречиствателна станция за язовир „Горни Дъбник“, както и други проекти, с които да бъде намерено устойчиво решение на проблема с водоснабдяването на Плевен.