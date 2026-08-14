Туристическият министър е софиянец едва от миналата година

Министърът на туризма Илин Димитров, който е от Добрич, е станал софиянец едва от миналата година – купил си е апартамент със заем, който все още не е изплатен. Това разкрива неговата встъпителна имуществена декларация, която е подал пред Сметната палата.

Жилището е 123 квадратни метра, за което той и съпругата му Гергана, която е съдлъжник, са придобили за общо 736 270 евро. Заемът е изтеглен от Банка ДСК с лихва 3,06%, но очевидно двамата са платили доста голяма част от покупката със собствени средства, защото остатъкът за погасяване е само 143 хиляди евро, а изплащането очевидно е започнало миналата година.

Иначе семейството притежава апартамент в Добрич, два във Варна, парцел в Балчик, овчарник в село Звънец, община Вълчи дол, а специално жена му Гергана – и няколко ниви в добричкото село Бранище.

Автопакът им е от един фолксваген и едно БМВ, а двамата имат и потребителски кредити плюс няколко кредитни карти.

Илин Димитров е декларирал и фирмата на жена си - „Интермобилити" ЕООД. Тя е създадена през 2024 г. и се занимава с посредническа дейност по набиране на работници от чужбина за български фирми.