Полицията в Търново е установила кои са участниците в чалга клипа на Конниците

Установени са авторите и участниците в непозволено заснет видеоклип под паметника на Асеневци във Велико Търново.

Това съобщават от Областната дирекция на МВР. Полицаите са започнали работа по случая веднага след като получили писмо от кмета на града Даниел Панов. Тогава били установени и всички замесени в получилия силен обществен отзвук случай.

"В момента те са чужбина, но вече са премахнали видеоклипа от своите платформи и са поели ангажимент да се явят в полицията веднага след завръщането си в страната", съобщават от МВР. Има и изготвена преписка, която ще бъде изпратена до прокуратурата, която ще трябва да установи дали има престъпление или не.

"Ако няма данни за това, преписката ще бъде изпратена на компетентната институция за налагане на административна санкция", допълват от органите на реда.

Клипът, заснет пред паметника на Асеневци, е грубо погазване на историческа памет и явна демонстрация на неуважение към българската култура. Подобна пошлост пред национален символ е морално недопустима.

Това заявява в своя позиция министърът на културата Евтим Милошев. Причината за това е чалга клип, заснет под Паметника на Асеневци, който предизвика вълна от възмущение сред жителите на Велико Търново. На видеото, което се разпространява в социалните мрежи, се вижда как ромски оркестър свири край величествения монумент на царете, популярен като "Конниците", а оскъдно облечена кючекчийка танцува около тях ориенталски танци. В клипа има и дете.

Само за няколко дни видеото събра хиляди гледания и още толкова коментари. Повечето от тях са негативни.

"Паметникът на Асеневци не е място за кючеци. Още повече, когато са снимани с вероятна търговска цел", категоричен е в гневен пост във фейсбук кметът Даниел Панов. Той сезирал официално и културното ведомство.

"Авторите на видеото подлежат на административно-наказателна отговорност – за уронване на престиж и посегателство върху културна ценност, а глобата може да достигне над 25 000 евро", категоричен бе Панов.

През май 2023 година двама мъже с криминално минало заснеха и публикуваха в TikTok видеоклип, на който танцуват ориенталски танци на фона на чалга музика върху емблематичния паметник "Майка България" в центъра на Велико Търново. Случаят предизвика вълна от обществено възмущение и доведе до бърз арест на извършителите от полицията.