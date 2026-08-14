Апелативният съд във Варна върна делото срещу кмета Благомир Коцев на прокуратурата

Варненският апелативен съд окончателно реши производството срещу кмета на града Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесмена Ивайло Маринов и бившата шефка на кметската канцелария Антоанета Петрова да бъде прекратено и върнато на Софийската градска прокуратура. Това съобщиха от пресслужбата на институцията.

Делото бе образувано по протест на прокурора срещу определение на Окръжния съд в града. С него се иска отмяна на съдебния акт и продължаване на съдопроизводствените действия.

След като се запозна с материалите по делото, в закрито заседание апелативният съд реши, че протестът е неоснователен. Причината за това е, че обстоятелствената част на обвинителния акт трябва да бъдат изложени фактите, които обуславят съставомерността на деянието и участието на обвиняемия в него. Освен това трябва да бъдат посочени времето, мястото и начинът на извършване, както и фактическите обстоятелства, относими към признаците на престъплението, уточниха от пресслужбата на съда.

Според съда обвинението за участие в престъпен сговор не съдържа достатъчно конкретни факти за времето и начина на постигане на съгласието, кои лица са участвали и чрез какви конкретни действия всеки е изразил волята си за обща бъдеща престъпна дейност. Налице е и вътрешно хронологично несъответствие за участието на неустановения народен представител от 51-вия парламент.

Сред съображенията на съда е и това, че неясно е формулирана специалната цел на сговарянето – набавянето на имотна облага. Не е ясно дали тя е за подсъдимите, за финансиране на бъдеща кампания на политическа партия, на която участниците симпатизирали, или и за двете цели. Не са посочени индивидуално партията и изборната кампания, за които се твърди, че са предназначени средствата, допълниха от пресслужбата.

В съобщението е уточнено, че въззивната инстанция констатира пропуски и в обвиненията за упражнена принуда. В обвиненията за искана облага има несъответствие между описаните в обстоятелствената част на обвинителния акт действия и участието на лицата, посочени в диспозитива като съизвършители. Липсва описание на конкретното участие на всеки подсъдим във всяко включено деяние.

Констатираните нарушения са съществени, тъй като засягат фактическите предели на обвиненията – времето и начина на извършване, обективната и субективната страна и конкретното участие на отделните подсъдими. Те ограничават правото им да узнаят в пълнота фактическото обвинение и да организират защитата си, констатира въззивната проверка. Нарушенията са отстраними чрез ясно формулиране от прокурора на фактическите обстоятелства относно времето, начина, личното участие и субективната страна на деянията. Съдът и подсъдимите не могат да изяснят тези обстоятелства чрез тълкуване, допълване или избор между възможни фактически конструкции.

Въпреки че въззивният съд да не споделя всички съображения на първата инстанция, установените отстраними съществени процесуални нарушения са достатъчни да обосноват прекратяване на съдебното производство и връщане на делото на прокурора, съобщава БТА.

Постановеният съдебен акт е окончателен.

Кметът на Варна Благомир Коцев бе задържан на 8 юли 2025 г., а случаят бе поет от Софийската градска прокуратура. На 13 ноември прокуратурата в столицата внесе обвинителен акт в съда. На 19 ноември Върховният касационен съд реши делото да се разглежда във Варна, а не от Софийския градски съд. Материалите по него са общо 70 тома. По него има двама свидетели с тайна самоличност.

Процесът бе временно спрян през март 2026 г. заради кандидат-депутатски имунитет на двамата подсъдими общински съветници за времето от регистрацията им за участие в предсрочните парламентарни избори до обявяване на резултатите от изборите. На 5 май наказателното производство бе възобновено.