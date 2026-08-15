Съдът спря наредбата за вписването и заплащането на вещите лица по делата за катастрофи

Тя е оспорена пред ВАС от експерти, които не са били класирани

Така обаче и без това проточващите се с години дела могат да се забавят още повече

Наредбата за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, които изготвят автотехническите експертизи по делата за катастрофи, е спряна от Върховния административен съд (ВАС). Определението е от 13 август и подлежи на обжалване, става ясно от сайта на институцията. Юристи обаче са загрижени, че така делата за катастрофи, които и без това не приключват бързо, може да се забавят още повече. Известно е, че за тях автотехническите експертизи са от решаващо значение, за което “24 часа” е писал много пъти.

Наредбата е спряна по искане на вещо лице в областта на инженернотехническите експертизи от Благоевград. От определението на съда става ясно, че той не се е класирал на изпита през февруари. От него бяха освободени хабилитираните вещи лица. Изпитите бяха въведени с промени в наредбата през януари. Проведоха се два пъти в две части. На 21-и и 22-и февруари - единият и на 7-и и 8-и - другият. Оказва се обаче, че успешно издържалите експерти общо за цялата страна са само 47 души.

Затова и във ВАС са завалели жалби от отпаднали вещи лица. Освен експерта от Благоевград, по чието искане е спряна наредбата, има жалби още от инженери от Кюстендил, Габрово, Перник, София. Общо 22-ма са встъпили по делото, по което съдът не се е произнесъл окончателно. Последното заседание е било на 13 август, когато е спряна наредбата.

Вещите лица, които са скъсани на изпита, твърдят, че вместо по-бързо изготвяне на експертизите за катастрофи ще се получи обратният ефект - по-бавен съдебен процес. Освен това те се притесняват, че като не бъдат вписани, ще загубят правата си, няма да получат възнаграждения дори за направени вече експертизи. Твърдят, че не било работа на министъра на правосъдието да изпитва вещи лица.

От ведомството обясняват в съда, че оценяването се извършва от комисия, а подборът бил сред експерти в съответната област.

Проблемите с изпита на вещите лица по катастрофи започнаха още от началото на годината. Изпитите бяха въведени по предложение на тогавашния министър на правосъдието Георги Георгиев. Целта беше да се засили контролът на държавата върху подготовката на вещите лица, както повишаване на професионалната им подготовка. В началото на годината обаче Николай Попов, баща на 12-годишната Сияна, и експертът проф. Станимир Карапетков, който беше член на комисията и изготвил тестовете за изпита, влязоха в конфликт. Проф. Карапетков и още трима членове напуснаха комисията. Изработени били нови въпроси за изпита, като някои от казусите били сгрешени.

