Кадровиците от ВСС с имоти в Гърция и по родното море

Спестовници, които са заделили от заплати, но са успели и да купят по някой друг имот, се оказват кадровиците от Висшия съдебен съвет, чийто мандат изтече още през октомври 2022 г. Това става ясно от декларациите им пред Сметната палата. Пред тази институция декларират само членовете на ВСС и Инспектората. Съдиите, прокурорите и следователите обявяват своето имущество пред Инспектората.

Два апартамента в гръцкото курортно село Офринио си е купил миналата година членът на Прокурорската колегия на ВСС Йордан Стоев. Той се прочу през 2023 г., когато, убеждавайки тогавашния главен прокурор Иван Гешев да напусне поста, нарече колегите си "въшки". Именно заради тези думи преди четири месеца депутати поискаха да бъде освободен, но кадровият орган отказа да разгледа искането. Според декларацията на Стоев двете жилища в Офринио са от 30 кв. м за близо 50 хил. евро и 37 кв.м за около 79 хил. евро. Със съпругата му са закупили и 83 квадрата апартамент в София на стойност 126 932 евро.

Колегата му Боян Новански от Съдийската колегия е заложил на родното море - купил е къща с двор в Приморско с площ 296 квадрата на цена 317 600 лв., като парите били спестени от заплата. Новански държи в наличност и 160 126 евро - сума от продажба на имот.

И Севдалин Мавров от същата колегия е заложил на българското Черноморие. Той е декларирал, че през миналата година е получил като наследство 300 квадрата къща с двор в Черноморец, още една в бургаското село Драчево, но със скромните 65 кв. м. Пак като наследство има три ниви в същото село, още две и едно лозе в с. Зидарово. В банкови сметки държи към 300 хил. евро.

Вила от 193 квадрата и парцел от близо декар в с. Свидня, община Своге е купил колегата им от Прокурорската колегия Стефан Петров.

Цветинка Пашкунова от Съдийската колегия е закупила 79 кв. м жилище в центъра на София за 625 865 лв., като парите са от заплати и продажба на друг имот. Спестявания от заплати е инвестирала в апартамент със склад и паркомясто Калина Чапкънова от Прокурорската колегия. Тя ги е купила за 368 509 лв.

Колегата Георги Кузманов е получил като дарение вила в Созопол, а в София е купил два апартамента и едно паркомясто. Стойността на имотите е съответно 511 360 лв., 670 040 лв. и 82 506 лева. В наличност той има 950 741 лв., които е получил от продажба на имот на родителите си и още 352 049 лв. от продажбата на обзавеждането в него.