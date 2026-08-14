Верижна катастрофа на пътя Пазарджик- Пловдив прати двама в болница

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Пътнотранспортно произшествие с три автомобила е станало на главния път Пазарджик – Пловдив, в района на разклона за село Говедаре.

По първоначална информация автомобилите са се ударили верижно. Двама души са пострадали. Те са транспортирани за преглед в болницата в Пазарджик. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

На място са екипи на „Пътна полиция", пожарната и Спешна помощ. Предстои извършването на оглед от дежурна група.

Заради катастрофата пътят е временно затворен и в двете посоки. Движението се осъществява по обходни маршрути през Мало Конаре – Огняново и Мало Конаре – Пищигово – Добровница – Пазарджик.

От полицията призовават водачите да шофират с повишено внимание, да намалят скоростта и стриктно да спазват указанията на полицейските служители, които регулират движението в района.

Все още няма информация за характера на нараняванията на пострадалите, както и за причините, довели до катастрофата.