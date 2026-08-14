Новата власт по-скромна на спестявания, влагала е в апартаменти (Обзор)

По 21 имота имат Шишков и Милошев, два от тези на бившия успешен продуцент и настоящ министър на културата са във Франция

Трима министри от кабинета “Радев” - Евтим Милошев, Иван Демерджиев и Иван Шишков, които са имали своите успешни професионални кариери преди влизането във властта, притежават десетки апаратаменти общо. Вицепремиерът Иво Христов е спестил над 700 хил. след мандата си като евродепутат, а колегата му Атанас Пеканов инвестира в биткойни и големи компании, като е вложил пари и в германския гигант “Райнметал”.

Това показват годишните декларации на властта, публикувани от Сметната палата.

Самият премиер Румен Радев има в сметката си близо 290 хил. евро, като за година е спестил над 67 хил. евро. Отделно има и 2888,80 евро в инвестиции. Общо за миналата година държавният глава е заработил 288 691 евро, а съпругата му Десислава - 13 163,21 евро. Единствената му декларирана кола е шкодата “Октавия”, която ползваше покрай скандалите със свалянето на президентската администрация от колите на НСО. С нея Радев отиде да гласува на изборите на 19 април, които спечели с невиждано от близо 30 г. мнозинство, и дори плати глоба за неправилното ѝ паркиране пред секциите. Купил е шкодата за 8180,67 евро.

Всичките си спестявания премиерът, който е и лидер на управляващата “Прогресивна България” държи по сметка, не е посочил пари кеш. На този фон лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е по-богат от него. За 2025 г. е декларирал 373 810 евро в три левови сметки, както и налични отделно 392 262 лв. (200 560 евро) - само с лев повече от кеша му през 2024 г. Според декларацията сумите са натрупани от трудови доходи, изплатени болнични и неизползван отпуск. От депутатската заплата са му се събрали 91 508,98 евро плюс полагащи се за сътрудници 31 хил., а по други трудови доовори - по 5956 евро месечно. Така излиза, че Борисов е два пъти по-богат на спестявания от Радев.

Регионалният министър Иван Шишков се очертава като един от най-имотните министри досега. Декларирал е общо 21 имота, негови или общи със съпругата му. Придобвките започват след 2000 г., когато той работи като архитект. Почти всяка година оттогава или получава в наследство магазин, апартамент, ниви, дворни места и гаражи, или ги купува. Най-новите са два апартамента в Банско - от 76 и от 81 квадрата, които заедно с жена си Нели Гулишева-Шишкова купуват тази година съответно срещу 124 410 евро и 104 хил. евро.

Има наследени апартаменти в София, къщи в Рибарица, в Поморие и в село Брестовица. Семейният автопарк е от три коли - БМВ, рейндж роувър и алфа ромео, а спестяванията - общо 430 хил. евро. Шишков е декларирал и 100% дялово участие във фирмата “Ен Джи Проект”, макар че според Търговския регистър едноличен собственик на капитала и управител на фирмата е г-жа Шишкова. Фирмата е за проучвания и проектиране в сферата на териториалното устройство, градоустройството, жилищните сгради.

Близо 480 хил. евро в банкова сметка е декларирал министърът на културата Евтим Милошев. И неговите имоти са общо 21 - в София и Перник, както и апартаменти във Франция. В декларацията му фигурират още парцели, офиси, гаражи и ателиета.

Преди 6 г., когато бъдещият министър е един от най-успешните процуденти у нас, е придобил голям апартамент в популярното френско градче Сен-Жени-Пуйи, на самата граница с Швейцария. 134 кв. м са стрували 515 хил. евро. Декларира още 3 апартамента във Франция, на един той е собственик, а на другите два са синът му Петър Милошев и жена му Христина Апостолова. И трите са по 55 кв. м, купени миналата година общо за 720 хил. евро. Сред няколкото апартамента в София най-скъпо е купен този с площ 163 кв. м през 2021 г. - за 929 хил. евро. За над 500 хил. евро е придобит година по-късно имот от 186 квадрата, семейството има и друг просторен - 132 кв. м от 2016 г. Министърът има 89 кв. м офис от 2022 г. за 80 017 евро, парцели в столицата, както и извън нея, а съпругата му Христина - и в Езерец край Шабла.

Милошев притежава 100% от продуцентската компания “Дрийм Тийм Груп”, създала хитови филми, сериали и телевизионни предавания.

400 хил. евро в брой и още 265 892 евро по банкова сметка е декларирал вътрешният министър Иван Демерджиев. Той има и 10 имота и 8 ниви.

Правосъдният министър Николай Найденов няма собствено жилище в София. От 2014 г. семейството ползва чужд имот в столицата с площ 135 кв. м. Но пък разполагат с два гаража. Министърът има апартамент от 155 квадрата в родния Пловдив. Семейството е купило през 2023 г. два имота в Банско за 76,7 хил. евро. Съпрузите притежават два автомобила - ситроен от 2021-а и нова шкода от тази година за 54 946 евро. Спестяванията на правосъдния министър са около 40 хил. Инвестирал е зад граница 23 300 евро. Съпругата му има в банка около 65 хил. евро.

Три апартамента са в Пловдив, но придобити преди близо 20 г. от него и съпругата му, там взели и гараж и парцел от 56 кв. м срещу 80 евро плюс заменка с друг. Наследил по 1/6 от две къщи с дворове в Симеоновград.

Имотът му в Марково от 3104 кв. м е купен през 2023 г. за 21 292 евро. В Брестовица с жена му имат парцели от 366 и 618 квадрата, 8 ниви с обща площ 23 дка в Симеоновград, селата Троян и Васил Левски, Марково и Брестовица, купувани между 2008 и 2020 г.

Министърът изплаща 68 845 ипотека, дал заеми за 144 874 евро. Има 200 дяла в “Индъстриал Пропъртис Дивелъпмънт” на стойност 1023 евро. На името на съпругата му са декларирани дялове в пет дружества за общо 307 240 евро.

Най-богатият сред вицетата на Радев е Иво Христов със 753 хил. евро в сметки. Съпругата му Галя Горанова има 10 хил. Вложенията им са за общо 12 хил. евро.

Акции в редица технологични, строителни и други компании притежава вицепремиерът по европейските фондове Атанас Пеканов. Придобил ценните книжа за близо 35,7 хил. евро, по сегашните котировки вече са към 48 хил. евро. Най-много акции има в платформата за управление на криптовалутата Ethereum. Купил е и такива на “Фейсбук”, “Амазон”, “Епъл”, “Нетфликс”, “Нвидиа”, “Тесла”, футболния отбор “Манчестър”, американската платформа за финансови услуги с български собственик “Робинхуд”. Както и в “Райнметал” - германския оръжеен концерн, който трябва да изгради у нас два завода съвместно с ВМЗ - Сопот. Инвестицията беше договорена от Румен Радев още като президент. Отделно в криптовалути Пеканов е вложил 2655 евро.

В банката държи 111 014 евро. Има апартамент в София 70 кв., но е декларирал и друг от 140 кв. м, в който живее под наем. Кара “Хюндай”.

Вицепремиерът Гълъб Донев и съпругата му Нели декларират общо 8 недвижими имота. Донев е собственик на къща с двор в София, купена през 1995 г., тогава си купхил и вила в село Понор. На името на жена му са записани 1/2 от апартамент с дворно място в София, купен през 1997 г. Тя притежава и половината от парцел от 765 квадрата в столицата, както и зъболекарски кабинет. Двамата имат по 12 от офис близо 100 квадрата, купен през 2020 г. за 51 129 евро.

Последната им покупка е апартамент в Черноморец от 117 кв. м, купен през 2023 г. за 90 499 евро. Семейството има 195 000 евро - кеш и по сметки, изплащат 270 000 евро.

Вицепремиерът Александър Пулев има апартамент в София от 100 кв. м, купен през 2016 г. за 213 185 евро, 1/4 от вила в село Томпсън и 3 дка нива в Гърмен. В брой държи 11 700 евро.

Екоминистърът Росица Карамфилова има 2 апартамента в София със съпруга си Георги Благов. Той има наследствена къща в село Баня, парцел в Гърция за 34,7 хил. евро и 17 дка ниви. Имат 4 коли - форд, BMW, мерцедес и хюндай. Министърката има в банка 52 500 евро, но и два кредита - ипотечен за 25,5 хил. евро и потребителски за 124,2 хил. евро. Мъжът ѝ е с налични 24 хил. евро от заплата.

Земеделският Пламен Абровски и жена му имат два апартамента в София за общо 482 хил. евро и една къща с двор. Министърът е декларирал форд от 2013 г., 10 хил. евро в брой и още толкова в банка.

На транспорта Георги Пеев е спестил 377 хил. евро, а съпругата му - 173 хил., тя притежава и 102 квадрата апартамент във Варна. Доходите му от труд са 260 хил. евро, кеш двамата имат по 7670 евро. Пеев изплаща потребителски за около 50 хил. евро, а жена му ипотечен от 39 хил. евро.

Външната министърка Велислава Петрова има апартамент в Сандански от 1998 г. Семейната им кола със съпурга ѝ Иван Чамов е ауди от 2020, купено за 16 хил. евро. Тя има 140 834 евро в банка, а той - 21 хил. Министърката изплаща заем от 40 334 евро, но имат вземания за общо 240 хил.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов и съпругата му имат 2 апартамента в Пловдив, къща с двор в Костенец и апартамент с право на ползване в София. Купил си е КИА спортидж през 2024 г. за 40 900 евро. В банка има 48 хил., а жена му 65 275 евро. Образователният министър проф. Георги Вълчев е декларирал от труд 77 824,25 евро, а съпругата му - 25 050,75 евро. В сметки има 156 хил. евро, а съпругата му още 22 хил.

Министърът на туризма Илин Димитров, който е от Добрич, миналата година си купил със заем апартамент в София - 123 квадрата за 736 270 евро. Иначе с жена му имат жилище в Добрич, две във Варна, парцел в Балчик, овчарник в село Звънец и ниви. Карат фолксваген и БМВ.

17 хил. евро е инвестирал министърът на иновациите Иван Василев в инвестиционен или пенсионен фонд в чужбина. Има 10 хил. евро в брой и 15 хил. в банка. През 2018 г. е купил апартамент от 70 кв. м в София за 115 хил. евро, но притежава 1/3 от него. Изплаща ипотечен кредит за 57 551 хил. евро. Кара БМВ на 7 г.

Сред по-скромните министри е тази на енергетиката - Ива Петрова не декларира жилище и кола. Има 5 хил. евро в банка. А социалната Наталия Ефремова - около 10 хил., плюс още толкова наличвни.

Спортният министър Енчо Керязов си е купил нива в Ямбол и БМВ, за които изплаща заем. В банка има общо 166 хил. евро.

Здравната Катя Ивкова има 47 858 евро в банковата си сметка. Съпругът ѝ е собственик на два автомобила “Хонда” и един “Алфа Ромео” общо за скормине 4294 евро.

Кадровиците от ВСС с имоти в Гърция и по нашето море

Спестовници, които са заделили от заплати, но са успели и да купят по някой и друг имот, се оказват кадровиците от Висшия съдебен съвет, чийто мандат изтече още през октомври 2022 г. Това става ясно от декларациите им пред Сметната палата. Пред тази институция декларират само членовете на ВСС и Инспектората. Съдиите, прокурорите и следователите обявяват своето имущество пред Инспектората.

Два апартамента в гръцкото курортно село Офринио си е купил миналата година членът на Прокурорската колегия на ВСС Йордан Стоев. Той се прочу през 2023 г., когато, убеждавайки тогавашния главен прокурор Иван Гешев да напусне поста, нарече колегите си “въшки”. Двете жилища на Стоев в Офринио са от 30 кв. м за близо 50 хил. евро и 37 кв. м за около 79 хил. евро. Със съпругата му имат 83 кв. м апартамент в София за 126 932 евро.

Колегата му Боян Новански от Съдийската колегия е заложил на родното море - купил е къща с двор в Приморско с площ 296 квадрата на цена 317 600 лв. В наличност от продажба на имот има 160 126 евро. И Севдалин Мавров от същата колегия е заложил на Българското Черноморие. Миналата година е получил като наследство 300 квадрата къща с двор в Черноморец, още една в бургаското село Драчево, но със скромните 65 кв. м. Пак като наследство има три ниви в същото село, още две и едно лозе в с. Зидарово. В банкови сметки има към 300 хил. евро.

Вила от 193 квадрата и парцел от близо декар в с. Свидня е купил колегата им от Прокурорската колегия Стефан Петров.

Цветинка Пашкунова от Съдийската колегия има 79 кв. м жилище в центъра на София за 625 865 лв. В апартамент със склад и паркомясто за 368 хил. лв. е инвестирала Калина Чапкънова от Прокурорската колегия.

Колегата ѝ Георги Кузманов е получил като дарение вила в Созопол, а в София има два апартамента и едно паркомясто. Стойността на имотите е съответно 511 360 лв., 670 040 лв. и 82 506 лева. В наличност има 950 741 лв. от продажба на имот на родителите си и 352 049 лв. от продажбата на обзавеждането.