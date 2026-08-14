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Щудницки с концерт на Царевец, а Лапидариума преобразен в парти зона - това е "48 часа Варуша юг"

Дима Максимова

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Концертът "Мементо" обедини двата летни фестивала "Сцена на вековете" и "48 часа Варуша юг" на Царевец Снимка: Дима Максимова

Стотици почитатели на музика аплодираха тази вечер на Царевец международно признатия артист и композитор Себастиан Щудницки.
Новатор в музиката,  концертирал в целия свят, Щудницки излезе  на сцената в царския дворец с оркестъра на МДТ "Константин Кисимов" в музикалния проект "Мементо".  Концертът бе уникална симбиоза на двата големи летни фестивала "Сцена на вековете" и "48 часа Варуша юг". Специално за концерта у нас пристигнаха контрабасистът Игор Шпалати и барабанистът Матис Гросман.

Пред публиката Щудницки изрази възхищението си от старата българска столица и благодари на музикантите от Великотърновския театър за съвместната работа по авторския му проект "Мементо".

По-рано през деня кметът Даниле Панов заведе именития пианист и тромпетист на хълма Трапезица. "Ако Царевец е арена за опера и класика, то Трапезица е отлична локация за джаз култура и музика", бяха единодушни двамата.
"Нова идея в контекста на регионалната кандидатура на Велико Търново и Габрово за Европейска столица на културата 2032, по която ще работим заедно със Себастиан Щудницки и с организатора на "48 часа Варуша юг" Галин Попов", написа във фейсбук Панов.

Големият летен фестивал на Велико Търново имаше и друга знакова локация тази вечер - лапидариума на Археологическия музей, където вървеше парти с Kink Live & Elektrick Me pres. MODULOR . Идеята на светлините, които промениха до неузнаваемост фасадата на музея бе да покажат как изглежда музиката, когато и образът се изпълнява на живо.

Фестивалът "48 часа Варауша юг" продължава презуикенда на различни локации в Старо Търново.

Концертът "Мементо" обедини двата летни фестивала "Сцена на вековете" и "48 часа Варуша юг" на Царевец
Директорът на МДТ "Константин Кисимов" Ганчо Ганчев дирижира "Мементо" на Царевец
Даниел Панов и Себастиан Щудницки на Трапезица
Лапидариума на Археологическия музей във Велико Тръново се превърна в парти зона за една вечер
Концертът "Мементо" обедини двата летни фестивала "Сцена на вековете" и "48 часа Варуша юг" на Царевец
Директорът на МДТ "Константин Кисимов" Ганчо Ганчев дирижира "Мементо" на Царевец
Даниел Панов и Себастиан Щудницки на Трапезица
Лапидариума на Археологическия музей във Велико Тръново се превърна в парти зона за една вечер
Концертът "Мементо" обедини двата летни фестивала "Сцена на вековете" и "48 часа Варуша юг" на Царевец
Директорът на МДТ "Константин Кисимов" Ганчо Ганчев дирижира "Мементо" на Царевец
Даниел Панов и Себастиан Щудницки на Трапезица
Лапидариума на Археологическия музей във Велико Тръново се превърна в парти зона за една вечер

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