Щудницки с концерт на Царевец, а Лапидариума преобразен в парти зона - това е "48 часа Варуша юг"

Стотици почитатели на музика аплодираха тази вечер на Царевец международно признатия артист и композитор Себастиан Щудницки.

Новатор в музиката, концертирал в целия свят, Щудницки излезе на сцената в царския дворец с оркестъра на МДТ "Константин Кисимов" в музикалния проект "Мементо". Концертът бе уникална симбиоза на двата големи летни фестивала "Сцена на вековете" и "48 часа Варуша юг". Специално за концерта у нас пристигнаха контрабасистът Игор Шпалати и барабанистът Матис Гросман.

Пред публиката Щудницки изрази възхищението си от старата българска столица и благодари на музикантите от Великотърновския театър за съвместната работа по авторския му проект "Мементо".

По-рано през деня кметът Даниле Панов заведе именития пианист и тромпетист на хълма Трапезица. "Ако Царевец е арена за опера и класика, то Трапезица е отлична локация за джаз култура и музика", бяха единодушни двамата.

"Нова идея в контекста на регионалната кандидатура на Велико Търново и Габрово за Европейска столица на културата 2032, по която ще работим заедно със Себастиан Щудницки и с организатора на "48 часа Варуша юг" Галин Попов", написа във фейсбук Панов.

Големият летен фестивал на Велико Търново имаше и друга знакова локация тази вечер - лапидариума на Археологическия музей, където вървеше парти с Kink Live & Elektrick Me pres. MODULOR . Идеята на светлините, които промениха до неузнаваемост фасадата на музея бе да покажат как изглежда музиката, когато и образът се изпълнява на живо.

Фестивалът "48 часа Варауша юг" продължава презуикенда на различни локации в Старо Търново.