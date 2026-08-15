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Кюстендил отбелязва празника си с литургия, възглавена от патриарх Даниил

24 часа

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Патриарх Даниил Снимка: Снимка: БПЦ

На Успение Богородично Кюстендил отбелязва празника на града. В 8:30 часа в центъра на Кюстендил ще бъде посрещнат българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, който от 9:00 часа ще възглави света литургия. Освен нея, е предвидено още изложение на обредни хлябове от читалищата в община Кюстендил, етнографско представяне на културното наследство, работилници за месене на хляб, водосвет и освещаване на богородичните хлябове, съобщават организаторите от общинския отдел "Култура и духовно развитие", цитирани от БТА.

В града се отбелязва и деветнадесетото издание на културния форум „Панагия – въздигане на хляба“. С решение на Общинския съвет в Кюстендил, прието на заседание на 27 февруари 2025 година, денят, в който църквата почита Успение на Пресвета Богородица,  е обявен за празничен на територията на община Кюстендил.

От 12:30 часа на малката сцена на площад „Велбъжд“ патриарх Даниил ще отслужи тържествен водосвет и ще освети празничните хлябове, приготвени за празника „Панагия“.

Проявите се организират от Община Кюстендил и Архиерейското наместничество със съдействието на Софийската света митрополия, Регионалната библиотека „Емануил Попдимитров“, Държавния архив, Младежкия център и местните читалища. Те започнаха още вчера с ритуално замесване на богородичен хляб, в централният храм "Успение Богородично" в Кюстендил. 

Успение Богородично, известно още като Голяма Богородица, е сред най-почитаните празници в Православния календар.

Патриарх Даниил

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