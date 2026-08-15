Президентът Илияна Йотова ще присъства на празника на Троянския манастир „Успение Богородично“

Президентът Илияна Йотова ще посети днес Троянския манастир „Успение Богородично“ за храмовия празник на светата обител, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Днес православната църква почита Успение на Пресвета Богородица.

Държавният глава ще присъства на празничната литургия, която игуменът на манастира – Драговитийският епископ Василий, ще възглави. След това президентът ще се включи в традиционното литийно шествие с чудотворната икона на Пресвета Богородица „Троеручица“, която се съхранява в храма от 17-и век.

Троянският манастир е един от трите ставропигиални (т.е. под пряката административна и духовна опека на Светия синод) манастира в България и трети по големина в страната след Рилския и Бачковския. В него се пази чудотворната икона „Света Богородица Троеручица“.