ГЕРБ свали Иван Портних от поста областен координатор във Варна

Бившият кмет на Варна Иван Портних е сменен като областен координатор на ГЕРБ във Варна. Временно постът ще бъде поет от Стоян Петков, който е бил главен архитект на града по време на управлението на Портних.

Очаква се постоянен областен ръководител на партията във Варна да бъде избран след президентските избори.

До този момент от ГЕРБ официално не са потвърдили информацията за рокадата. До февруари 2024 г. Иван Портних оглавяваше и градската организация на ГЕРБ във Варна. Тогава той отстъпи поста на Николай Костадинов, съобщава "Сега".

През октомври 2024 г. Европейската прокуратура повдигна обвинения срещу Портних и бившия областен управител на Варна Стоян Пасев във връзка с проекта за рибарското пристанище „Карантината".Смяната на Портних идва на фона на рокади в ръководствата на ГЕРБ в страната. Преди дни лидерът на партията Бойко Борисов смени областния ръководител на ГЕРБ-София. Начело на най-голямата партийна структура застана столичният общински съветник Димитър Вучев.

Той пое поста от Даниела Райчева – бивш кмет на район „Нови Искър" и депутат, която ръководеше софийската организация от края на 2023 г.

Тогава Борисов даде знак, че предстоят още промени в структурите на партията в страната. Очакванията са част от тях да бъдат направени преди извънредния конгрес на ГЕРБ, насрочен за края на август.