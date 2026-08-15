От днес автобусите на градския транспорт в „Кремиковци“ и гр. Бухово ще стигат до метрото

От днес се променят маршрутите на автобуси №117 и 118 на столичния градски транспорт, съобщават от пресцентъра на Столична община. Автобусна линия №117 от гр. Бухово и автобусна линия №118 от с. Желява ще бъдат с променени маршрути, като ще осигуряват връзка с новата метростанция „Генерал Владимир Вазов", като за целта от пътния възел на бул. „Ботевградско шосе"/бул. „Владимир Вазов", линиите ще се преминават направо по бул. „Владимир Вазов", наляво по ул. „Станислав Доспевски" и наляво по ул. „Летоструй", до Автостанция „Изток", двупосочно. В променения участък, автобусите ще спират на всички съществуващи спирки.

Промените целят по-добра свързаност на крайните квартали с метрото и центъра.

За по-ясна организация на маршрутната мрежа се променят номерата на две автобусни линии – №12 става №112, а автобусна линия №90 става №115.

Така новата номерация на линиите в район „Кремиковци“ ги обединява в обща група – №112, №115, №117, №118 и №119, обслужваща направленията в тази част на града.

Спирките на наземния транспорт, намиращи се в обсега на новите спирки на метрото, получават наименования, сходни с името на съответната метростанция, с което пътниците ще бъдат улеснени при прекачването между автобуси и метрото.

Част от спирките по направленията към София стават „по желание“.

Променя се и статутът на междинните спирки по маршрутите на автобусни линии №112, 115, 117, 118 и 119.

Част от междинните спирки по линиите, с изключение на крайните, разположени по бул. „Ботевградско шосе“ след Околовръстния път и Северната скоростна тангента, ще бъдат със статут „по желание“. Това означава, че автобусът ще спира на тези спирки, само когато има пътник, който предварително е сигнализирал, че желае да слезе или да се качи.

Целта на промените е новите метростанции да се превърнат в удобни транспортни връзки за хората от крайните квартали и населените места в североизточната част на София. Така автобусният транспорт ще осигурява по-бърз достъп до метрото, а оттам – по-добра и удобна връзка с центъра и останалите части на града, посочват от Общината.

Нови три метростанции от третата линия на метрото в София бяха открити вчера. Новият участък с дължина близо 3 километра включва метростанциите „Стадион Георги Аспарухов“, „Бесарабия“ и „Ген. Владимир Вазов“. Разширението на Линия 3 от метростанция „Хаджи Димитър“ до ж.к. „Левски“ е реализирано с финансовата подкрепа на Националния план за възстановяване и устойчивост. Инвестицията е в размер на 282 321 041 лв. без ДДС (144,3 млн. евро).