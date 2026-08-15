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Без загинали и пострадали при 138 потушени пожара за 24 часа

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СНИМКА: Pixabay

През последните 24 часа няма загинали и пострадали при пожари, а звената на пожарната са реагирали на 184 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 138 пожара на територията на страната, се посочва на интернет страницата на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, цитирана от БТА. 

С преки материални щети са възникнали 18 пожара, от които: четири в жилищни сгради; два в промишлени сгради; три в спомагателни, временни или паянтови постройки; три в транспортни средства; един в горски масиви и др. 

Без нанесени материални щети са били 120 пожара, от които 79 в сухи треви, горска постеля и храсти. Извършени са 38 спасителни дейности и помощни операции.

Получени са осем лъжливи повиквания.

СНИМКА: Pixabay

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