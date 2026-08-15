ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Италиански мафиот се укрил у нас, задържаха го на ...

Времето София 21° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23392754 www.24chasa.bg

Стефан Бакалов, Агенция "Митници": Доминацията на фентанил в България е факт

2380
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Стефан Бакалов КАДЪР: NOVA NEWS

Доминацията на фентанил в България е факт. Това каза зам.-директорът на Агенция "Митници" Стефан Бакалов по БНТ. Въпреки това той уточни, че има разлика между генезиса на навлизането му в САЩ и у нас. Той обясни, че генезисът му в САЩ е от повече от 20 години, а основният пик на смъртността започва през 2017 г., вследствие на употреба лекарствени на опиоиди, предписвани с рецепта. По тази причина фентанилът, произведен в Мексико и Китай, навлезе в САЩ, каза още той. 

Докато у нас се започнало на база внесени прекурсори. Търсенето на фентанил се получи въз основата на липсата на хероин. Когато започва да се смесва фенталнил с цел по-голямо пристрастяване, без да знаят потребителите, започва смъртността. Смъртността у нас се дължи на хора, които знаят, че употребяват фентанил, каза още Бакалов. 

Потребителите на фентанил се нуждаят от 4-5 дози на ден, обясни той.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Стефан Бакалов КАДЪР: NOVA NEWS

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 208 страници приоритети - амбициозно, но как ще стане?