Без фериботи Оряхово-Бекет и Свищов-Зимнич заради ниските нива на Дунав

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Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич, временно са преустановили работа поради ниското ниво на река Дунав.

Фериботът Остров – Кичу, който се намира на румънска територия, също е преустановил работата си поради заседнала машина, извършваща работни дейности по удълбочаване на брега на реката. Работи се по освобождаването на заседналата машина.

Това съобщава Главна дирекция „Гранична полиция" на Министерството на вътрешните работи в информация към 06:00 часа днес, публикувана на сайта на ведомството, отбелязва БТА.

Нормален е трафикът на българските гранични пунктове и преходи. На границата с Румъния трафикът е нормален на всички преходи. От „Гранична полиция“ напомнят, че на граничния преход Русе – Гюргево след ремонт е възстановено движението по Дунав мост. Трафикът се осъществява в двете платна.

През граничните преходи с Гърция „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Нормален е трафикът на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Турция, Република Северна Македония и Сърбия.