Красимир Димитров: Специален център на 112 ще обслужва гостите на „Евровизия" в Бургас

Голям процент са фалшивите сигнали

„Само от 1 юни имаме 520 000 сигнала за инциденти. Най-честите обаждания към тел. 112 са медицински случаи – 27%. 23% са престъпления против личността, 4,5% са на катастрофи", каза в „Тази събота" по бТВ новият директор на спешния телефон 112 Красимир Димитров.

„За това денонощие имаме 6371 подадени сигнала, като 1891 са медицинските случаи", допълни той.

Голям процент са фалшивите сигнали. Само за няколко години има 264 злонамерени обаждания, на които са се отзовали службите.

Ще изградим един допълнителен сектор за обучение и анализ на работата на операторите. За него първото нещо е локацията на обаждането. Второто са задаващите въпроси и така може да се разбере дали сигналът е истински или фалшив", обясни Димитров.

От началото на годината има над 130 излитания и кацания на медицинската помощ по въздух.

„Имаме и много трансгранични обаждания. Когато човек, който не владее съответният език на държавата, се намира на територията на друга европейска държава, той се обажда на негови близки в България. Те подават сигнал към нас, обработваме го и го пращаме. Ние имаме единна система на 112 в Европа. Имали сме към Нидерландия, Франция, Гърция, Румъния сигнали, в които колегите са реагирали", обясни Красимир Димитров.

За „Евровизия" в Бургас догодина ще бъдат изпратени допълнително оператори и координатори, владеещи различни езици, за да отговорят на евентуални повиквания на гости на събитието, съобщи той.

Има идея за конкурса да бъде обновена една от залите, в която ще бъде създаден център за телефон 112, за да приема само обаждания от организаторите и гостите на града, дошли за конкурса, обясни той. Там ще бъде изграден координационен център, който ще използваме заедно със службите като пожарната, полицията, Спешна помощ и др., ангажирани с мероприятието, така че да поемаме сигнали, добави Димитров.