Дилър от Пловдив 3 месеца зад решетките, призна вина и излиза с глоба и условна присъда

Мъжът трябва да плати 3000 евро

Глоба и условна присъда договори с прокуратурата дилър, хванат в Пловдив със синтетичен канабиноид. Той прекарал близо 3 месеца в ареста и решил да признае вината си, за да се възползва от правото си да сключи споразумение с прокуратурата за по-леко наказание. То вече е одобрено от Окръжния съд, а решението за това е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Полицаи хванали дилъра на 21 май. Той държал с цел разпространение смес, за която се установило, че съдържа две вещества от рода на синтетичните канабиноиди. Общото тегло на наркотика било 98,133 грама, а стойността му - 1505,36 евро.

Глобата, която договорил дилъра, е в размер на 3000 евро. Освен това той трябва да изтърпи и 2-годишна условна присъда с 4 г. изпитателен срок. От нея ще се приспаднат 3-те месеца, които вече е прекарал в ареста. Падат му се и 81,36 евро разноски за назначената в хода на делото експертиза.