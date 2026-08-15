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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23392983 www.24chasa.bg

Дилър от Пловдив 3 месеца зад решетките, призна вина и излиза с глоба и условна присъда

Никола Михайлов

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СНИМКА: Пиксабей

Мъжът трябва да плати 3000 евро

Глоба и условна присъда договори с прокуратурата дилър, хванат в Пловдив със синтетичен канабиноид. Той прекарал близо 3 месеца в ареста и решил да признае вината си, за да се възползва от правото си да сключи споразумение с прокуратурата за по-леко наказание. То вече е одобрено от Окръжния съд, а решението за това е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. 

Полицаи хванали дилъра на 21 май. Той държал с цел разпространение смес, за която се установило, че съдържа две вещества от рода на синтетичните канабиноиди. Общото тегло на наркотика било 98,133 грама, а стойността му - 1505,36 евро. 

Глобата, която договорил дилъра, е в размер на 3000 евро. Освен това той трябва да изтърпи и 2-годишна условна присъда с 4 г. изпитателен срок. От нея ще се приспаднат 3-те месеца, които вече е прекарал в ареста. Падат му се и 81,36 евро разноски за назначената в хода на делото експертиза. 

СНИМКА: Пиксабей

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