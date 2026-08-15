Музикантите свалиха клипа с кючека пред "Конниците" в Търново, най-вероятно са в Германия

Авторите на клипа с кючека и полуголата танцьорка, заснет под опашките на царствените конници от знаковия Паметника "Асеневци" в Търново сами са свалили снощи скандалното видео. Те са издирени от полицията и обещали, че ще се явят да дават обяснения за стореното, но като се приберат от чужбина. Те се намират най-вероятно в Германия, по кодът на номерата, посочени за контакт в кадрите. Разследващите предполагат, че видеото е направено с комерсиална цел, именно заради оставените контакти на оркестъра. "Авторите на видеото подлежат на административно-наказателна отговорност – за уронване на престиж и посегателство върху културна ценност, а глобата може да достигне над 25 000 евро", категоричен бе кметът на Велико Търново Даниел Панов.

По негов сигнал полицаите са започнали работа по случая. Тогава били установени и всички замесени в получилия силен обществен отзвук случай.

Има и изготвена преписка, която ще бъде изпратена до прокуратурата, която ще трябва да установи дали има престъпление или не.

"Ако няма данни за това, преписката ще бъде изпратена на компетентната институция за налагане на административна санкция", допълват от органите на реда.

Клипът, заснет пред паметника на Асеневци, е грубо погазване на историческа памет и явна демонстрация на неуважение към българската култура. Подобна пошлост пред национален символ е морално недопустима.

Това заявява в своя позиция министърът на културата Евтим Милошев. Причината за това е чалга клип, заснет под Паметника на Асеневци, който предизвика вълна от възмущение сред жителите на Велико Търново. На видеото, което се разпространява в социалните мрежи, се вижда как ромски оркестър свири край величествения монумент на царете, популярен като "Конниците", а оскъдно облечена кючекчийка танцува около тях ориенталски танци. В клипа има и дете.

Само за няколко дни видеото събра хиляди гледания и още толкова коментари. Повечето от тях са негативни.

"Паметникът на Асеневци не е място за кючеци. Още повече, когато са снимани с вероятна търговска цел", категоричен е в гневен пост във фейсбук кметът Даниел Панов. Той сезирал официално и културното ведомство.

Скандалът с кючека пред Паметника на Асеневци в Търново е предхождан от поредица посегателства срещу националната ни символи и историческа памет с комерсиална цел.

През октомври 202с г. в YouTube се появи кавър на химна на България "Мила Родино" с чалга-ритмика и ориенталски инструментал. Изпълнителят се нарича Бирджан Хайрединов. Клипът бе пълен с хубави пейзажи от България, в него се вее българското знаме, никой не играе кючек, само изпълнителят понечва да приложи някакво подобно движение, но се усеща навреме и спира. В началото той казва, че поздравява цяла България с песента.

По-късно видеоклипът беше изтрит от профила на Бирджан в Ютуб.

Чалга кавър на "Моя страна, моя България" се появи и предизвика скандал в мрежата. Автор на текста и изпълнител е 28-годишният Кристофър Галовски от град Кнежа, който е бил финалист в музикалното предаване по Би Ти Ви "Гласът на България".

Той пее „Моя страна Германия. Моя любов, моя България" и казва, че ако никой е нямало да го забележи, ако не бе направил скандалния кавър. Срещу него синът на Емил Димитров води дело за авторски права.