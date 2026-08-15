Екипът, градил имиджа на супергерои на Гюров и Кандев, сменен от партийни пиари

Комуникационният екип на Андрей Гюров и Георги Кандев - Надежда Узунова и Тони Господинов, е напуснал тандема от Гоце Делчев. Двамата добиха популярност от служебния кабинет. В него първият бе премиер, а вторият - главен секретар на МВР.

Узунова и Господинов потвърдиха за напускането пред "24 часа" и казаха, че от 2 месеца не работят с Гюров и Кандев. Двамата поеха комуникациите на тандема с избирането на служебния кабинет на Гюров. Те са бивши журналисти с дългогодишен опит в телевизии.

Гюров и Кандев, и двамата родени в Гоце Делчев през 1975 г, набраха популярност с видеата, които екипът им правеше. Освен с тях, Узунова и Господинов се занимаваха с цялостната комуникационна стратегия на служебния кабинет и МВР, както и с публичния образ на двамата. Узунова стоеше и зад речите на Андрей Гюров.

Гюров и Кандев често се снимаха заедно и се появяваха в клипове на бившия служебен премиер.

Видеата се появяваха както във фейсбук и инстаграм, така и в тикток и получаваха хиляди гледания.

Те превърнаха Гюров в първия премиер инфлуенсър в България.

Кандев остана без профил в тикток. Неговият образ бе изграден във фейсбук.

Изрази като "Колеги, не се прибирайте", идея на Господинов, с които насърчаваше борбата срещу купения вот, придружени със снимка как гледа строго, превърнаха полицая в особено популярен герой на шеги и му докараха дори сравнения с покойния Чък Норис.

Фразата бе заимствана от чат на антимафиоти. Там техен шеф бе опитал да ги спре от акция с думите "Колеги, прибирайте се".

Именно със фейсбук статус Кандев обяви и че напуска МВР. В него намекна за натиск, но така и не обясни от кого.

"Ангажиментът на мен и на екипа беше към служебното правителство. След това комуникацията беше поверена на лични приятели и партийни пиари. Искрено се надявам новите съветници да са достатъчно смели да му казват, когато греши. И той на тях също. От това, което виждам, май всички още събират кураж", посочи Узунова за напускането си. Така тя направи индиректна препратка към публичните критики, че Гюров и Кандев не казват директно ще се кандидатират ли за президент и вицепрезидент на изборите през есента.

„Малко след напускането на Георги Кандев от МВР преустанових ангажимента си към неговата комуникация и публичен образ. Оттогава професионалните ни пътища се разделиха. Пожелавам му успех занапред и вярвам, че всеки човек трябва да има възможност да продължи професионалния си път по най-добрия за него начин. Заедно с Надежда Узунова гледаме напред към нови професионални предизвикателства и възможности", посочи пък Господинов.