Добруджанска младоженческа стая разказва за 30-те години на 20-и век в „Двореца" в Балчик

Добруджанската младоженческа стая ще бъде тържествено осветена днес - на Голяма

Богородица, в „Двореца" в Балчик, съобщават оттам.В нея имат принос дарители от цялата страна – София, Казанлък, Хасково, Котел, Добрич, Варна и Балчик, които предоставиха семейни реликви и спомени, превърнали се в част от разказа за живота, дома и традициите в Добруджа.

Младоженческата стая има особено значение в дома. Тя е символ на новото начало - място, подготвено с внимание, грижа и стремеж към красота. В нея се събира представата за уют, престиж и бъдеще. Всеки предмет - от леглото до най-малкия декоративен елемент, е част от този разказ за създаване на семейство и за мястото му в обществото.

Добруджанската младоженческа стая (1930–1940 г.) представя градския бит на по-заможно

семейство в Южна Добруджа през периода между 1930 и 1940 г. - време на значими исторически промени, които оставят дълбок отпечатък върху живота, културата и самочувствието на местното население.

След Ньойския договор (1919 г.) Южна Добруджа попада под румънско управление. В продължение на две десетилетия регионът съществува в сложна културна и административна среда, в която се преплитат български традиции, румънско влияние и по-широки европейски тенденции. През този период градският живот постепенно се модернизира, особено сред по-заможните слоеве. Точно тези среди са

представени в стаята - семейства с възможности да следват новите европейски вкусове, без

напълно да се откъсват от местната културна основа.

Интериорът съчетава елементи на

традиционния добруджански бит с навлизащия градски стил. Наред с ръчно тъкани черги и текстили, характерни за региона, се появяват мебели с европейско влияние - изящни столове,

скринове, декоративни покривки и фини текстилни детайли като дантели и бродерии.

Това съжителство на стилове е типично за Добруджа през този период - пространство, в което местното и модерното не се изключват, а се допълват. Периодът завършва с Крайовския договор (1940 г.), когато Южна Добруджа отново се връща в границите на България.

За местното население това е не само политическа промяна, но и силно емоционален момент,

свързан с възстановяване на идентичността и принадлежността.

В стаята има градски столове, внесени от Букурещ от 30-те години на XX век. Те са част от онзи

нов тип обзавеждане, който навлиза в добруджанските домове през 30-те години - мебели, избрани не само заради практичността си, а и заради външния си вид.В младоженческата стая подобни столове не са просто предмети. Те участват в първите гостувания, разговори и семейни събирания - част от онзи нов живот, който тепърва започва.

Тоалетката е правена по поръчка от Тодор Вутов за съпругата му Руска. Тя е дарение от

внучката Росица Вутова от Пловдив.Запазена метална кутия с два флакона френски парфюм и пудриера е с неизвестна история. В стаята имата и задържителните икона и кандило.

Таблите за легло с рисунки са от Хасково, а леглото е дарение от колегата Петър, както казват

от „Двореца"

Медна кана, 2 свещника и списание „Икономия и домакинство" от 1943 г., дарение от Мариана Пехливанова от Добрич, дмски ръкавички без пръсти, куфари – дарение от колегите в „Двореца" Мария и Албена, сифон от синьо стъкло допълват атмосферата в стаята.

В стаята има снимка, дарение от Таня Дудева от Казанлък -мъж седнал, жена права до него,

Гена и Иван от с. Черганово, Старозагорско. Другата снимка е на Лалю и Елена Дудеви със синовете си Тодор и Дочо от с. Борима в Еленския балкан, до Троян.

Тя представлява мъж, жена отпред седнали, отзад двама синове.Има и Присъства и младоженска снимка на Иванка и Аспарух Величкови.

Преди да се влезе в Добруджанската младоженческа стая се върви по алея, където са поставени предмети от ежедневието, които разказват за променящия се живот в Добруджа през първата половина на ХХ век - буталка за масло, роначки за царевица, стари куфари –

показват преход от ръчен труд към по-механизиран и към градски начин на живот.