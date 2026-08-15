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Михаела Доцова: Нека Богородица закриля всички ни, а доброто да намира път към домовете ни

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Г-жа Михаела Доцова Снимка: Пламен КОДРОВ

Нека Богородица закриля всички ни, а доброто да намира път към домовете ни, написа председателят на Народното събрание Михаела Доцова във Фейсбук.

На днешния голям християнски празник - Успение на Пресвета Богородица, почитаме Божията майка и се молим да ни дава мъдрост, надежда и сили, посочва тя.

Празникът ни връща към духовните ни корени; към онзи тих момент, в който се смиряваме и желаем семейството ни да е здраво, домът ни да е защитен, а пътят ни напред да бъде лек, пише Доцова.

Нека Божията майка ни дава сили да работим за нашето общество, да пазим християнските си ценности и да бъдем по-единни и по-добри един към друг, пожелава председателят на парламента и честити на всички големия християнски празник.

"Честит празник на всички именици! Честит празник на Варна, Несебър, Стражица, Ихтиман, Шипка и Арбанаси!", пише още Михаела Доцова.

Г-жа Михаела Доцова Снимка: Пламен КОДРОВ

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