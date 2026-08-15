Мая Русева: По-младите хора ще бъдат насочени към динамичния пенсионен подфонд

"Въвеждането на допълнителните фондове, които са част от т. нар. капиталов стълб на пенсионната система, това е най-мащабната по естеството си реформа. Най-мащабна, защото е свързана с много промени, които са в полза на клиентите на пенсионните дружества. Пенсионните дружества за своята дейност начисляват такси и удръжки, като с реформата, която се прави, се намаляват съществено тези такси и удръжки. Освен това с фондовете, които се въвеждат, или подфондовете, се дава възможност за съществено оптимизиране управлението на средствата. Завишават се значително изискванията към пенсионните дружества, което в дългосрочен план способства допълнително тяхната капиталова стабилност и устойчивост. Въвеждат се и допълнителни гаранции за правата на лицата. В този смисъл очакваме, че в резултат на всички тези промени като цяло натрупванията по партидите на клиентите ще бъдат увеличени, в резултат на което и техните пенсии към момента, когато придобият право на пенсиониране, ще бъдат по-високи", обясни Мая Русева от Управителния съвет на Българската асоциация на дружествата пред БНТ.

По думите ѝ увеличаването на натрупванията ще се случва чрез инвестиране на средствата, а не чрез събиране на повече пари от осигурените лица. Трите подфонда имат различен инвестиционен профил. Динамичният е насочен към по-активно управление на средствата и към максимизиране на доходността, но при него се поема и по-висок риск. При балансирания рискът и очакваната доходност са на междинно ниво. При консервативния делът на рисковите активи е най-нисък, тъй като основната му цел е запазване на средствата на лицата с наближаването на пенсионирането.

От гледна точка на динамичния подфонд това, което се предполага като инвестиционна стратегия, е стратегия, насочена към много активно управление на средствата, което е свързано с максимизиране на доходността от управлението на тези средства.

"При балансирания имаме балансирано ниво на риска, който се поема, и балансирано ниво на доходността, към която се стреми съответният пенсионен фонд. Като при консервативните фондове процентът на рискови активи, в които инвестират консервативните фондове, е най-нисък, защото като цяло идеята на консервативните подфондове е запазване на средствата на лицата към момента, когато се пенсионират", обясни експертът.

Общото правило е по-младите хора да бъдат насочени към динамичния подфонд, лицата над 50 години – към балансирания, а тези, на които остават три или по-малко години до пенсиониране – към консервативния. Лицата имат право да направят своя избор в периода от 1 септември до 30 ноември. Законът обаче предвижда и възможност средствата да бъдат инвестирани автоматично в съответствие с възрастта на осигуреното лице, ако то не направи друг избор.

"Всъщност инвестирането на средствата в съответствие с възрастта на лицата е това универсално правило, за което вие споменахте. Че лицата, които са до 50 години, техните средства, ако не изберат нещо различно, се инвестират в динамичния подфонд. Ако са на възраст 50 години и нагоре, до навършване на три години преди пенсиониране се насочват средствата им към балансирания подфонд, а три години преди пенсиониране средствата на лицата се насочват към консервативния подфонд, за да се запази гарантирано тяхното количество", посочи Русева.

При динамичните подфондове до 90% от средствата могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти с променлив доход, каквито са акциите. Това означава и по-силна зависимост от пазарните движения. В същото време по-младите хора имат по-дълъг инвестиционен хоризонт, в който евентуални загуби могат да бъдат компенсирани.Експертът подчерта, че осигурителният доход сам по себе си не трябва да бъде определящ при избора на подфонд:

"В действителност отговорът е, че осигурителният доход няма отношение към избора на подфонд, който лицето да направи. Осигурителните вноски, т.е. осигурителният доход, има отношение към натрупванията, защото натрупванията са резултат от вноски и реализиран доход. Като цяло нашето разбиране е, че управлението на средствата на лицата съобразно възрастта е най-добрата инвестиционна стратегия, която лицата да изберат. От друга страна обаче, тук трябва да съобразяваме и някои индивидуални специфики – отношението на лицето към риск, възможността му да поема загуби, каква част са тези спестявания от всичките спестявания, които лицето има и които са предназначени за формиране на пенсионен доход. Всеки трябва да има отношение към това какво избира", каза Русева.