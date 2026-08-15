РИОСВ: Огромни количества отпадъци се съхраняват в нарушение в столичното предприятие за третиране

Отново нарушения на комплексното разрешително на площадка „Садината" установи РИОСВ–София и наложи задължителни предписания на Столичната община.

Огромни количества отпадъци се съхраняват в нарушение на изискванията на територията на „Столичното предприятие за третиране на отпадъци", констатира инспекцията при последваща проверка на 14 август 2026 г., съобщават от пресцентъра ѝ.

Контролът е бил насочен към проверка дали са изпълнени вече дадени задължителни предписания, но отново са установени несъответствия с условията на комплексното разрешително.

Повторно е установено съхраняване на произведено RDF гориво на открито извън определените за тази цел места. Проблемът не е нов – съхраняването на RDF извън разрешените зони е било констатирано и при предходни проверки, заради което на оператора са давани конкретни указания за отстраняване, но практиката продължава въпреки предприетите до момента контролни действия.

Второ повторно нарушение е липсата на изисквания отдалечен достъп в реално време до системата за видеонаблюдение на Интегрираната система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столичната община – площадка „Садината". И това изискване вече е било предмет на предписания от страна на инспекцията.

Заради повторното неизпълнение РИОСВ–София е предприела административно-наказателни действия и е издала нови задължителни предписания със срок за изпълнение. Столичната община трябва да преустанови съхраняването на отпадъци извън границите на интегрираната система на площадка „Садината", когато това не е разрешено съгласно действащото комплексно разрешително, както и да осигури и стриктно да изпълнява изискването за отдалечен достъп в реално време.

Проверката е част от засиления контрол върху дейността на предприятието. Само през 2025 г. РИОСВ–София е извършила 10 проверки на интегрираната система за третиране на отпадъци на Столичната община, в резултат на които са съставени 12 акта за установяване на административни нарушения. За всяко от тях са предприемани предвидените в закона мерки, включително налагане на имуществени санкции, а общият размер на наложените на Столичната община санкции за нарушения в „Столичното предприятие за третиране на отпадъци" е 78 738,95 евро. Новата проверка показва, че въпреки многократните предписания и санкции част от проблемите на площадка „Садината" продължават да се повтарят.