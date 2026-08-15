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Нивото на река Дунав при Русе падна с още 2 сантиметра

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Рекорден спад на нивото на Дунав СНИМКА: ЕМИЛ ДИМИТРОВ

Нов спад с 2 см на нивото на река Дунав е отчетен при водомерен пост Русе през последните 24 часа.

Данните на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав" показват, че така отчетеното ниво е минус 123 см под условната нула. В българския участък на реката ситуацията остава динамична – при Свищов е отбелязан застой, а в районите на Лом, Оряхово и Никопол понижението е с 1 см.

Всички ограничения в газенето на плавателните съдове остават в сила за целия участък. По информация на дирекция „Речен надзор" продължават опитите да бъде отседнат плавателният съд, заседнал в района на остров Батин. Хидроложката обстановка остава усложнена.

Рекорден спад на нивото на Дунав СНИМКА: ЕМИЛ ДИМИТРОВ

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