Монах от Бачково: Младите се молят за свои прищевки, видяхме ги какво правят (Снимки)

Ако тръгвате към манастира, предвидете половин час за задръстванията в Асеновград

Всеки моли Богородица да му реши проблема, човешките страдания са разнолики

За търговците пред обителта е "Ден година храни"

Бачковският манастир не може да побере богомолците, дошли на храмовия му празник за Голяма Богородица.

"Никога не е имало такава огромна опашка. От 25 г идвам. Това е добре, значи има вяра. Много млади също са тук", каза пред "24 часа" д-р Стефан Шишков. Той е от Асеновград и за големи празници идва като лекар в манастира.

Опашката се вие два ката и опасва целия двор на обителта. Хората чакат търпеливо, палят свещи и се молят - за здраве, за рожба, за късмет, за любов, за всичко. Който какъв проблем има, моли Божията майка да му помогне. Човешките страдания са разнолики.

"Цяла нощ бях до иконата и я молих да помогне на сина ми да си намери добро момиче", сподели Спаска Велева.

И вчера, и днес има много кръщенки в манастира. Богомолци носят животни за курбан. Васил от Поповица е донесъл петел да бъде осветен.

Пред Чудотворната икона е стълпотворение, всеки я гали, целува. Мнозина оставят дарове. Действително има млади хора, които отправят молитви. Хористът Симеон Симеонов обаче отправя упрек. "Да, молят се, но немалко от тях отправят молби за свои прищевки. Видяхме едни младежи в Пловдив какво сътвориха - зверски убиха невинен човек. Трябва да се молят за любов и вразумление, за се обичаме като братя и сестри", допълни монах.

През това време игуменът епископ Сионий отслужваше празнична света литургия.

"Да възпеем с песни преславното заспиване на Богородица, за да стане наша небесна закрилница", призова той. И освети икона на патриарх Евтимий, дело на братя Махневи от Асеновград.

За да стигне човек до манастира, трябва да предвиди повече време. Само светофарите и кръговите кръстовища на Асеновград отнемат поне половин час. По завоите към Бачково се точат колони. Платените паркинги край манастира са фул.

А по ларгото е манифестация - е но Ел да се разминеш от народ. Има и много мургави събратя. За търговците е "Ден година храни ". Всевъзможни стоки са разположени - покривки, чаршафи, юргани, грънци. Скарите правят димна завеса, а край тях се тълпят опашки. Кюфтето е 1,20 евро, сладоледът - 3 евро, толкова е и кочан варена царевица.

Някои така разбират празника, коментират благочестиви християни



Всеки търпеливо чака да се помоли на Богородица. Снимка: Радко Паунов

Не помня такъв народ досега, а идвам от 25 години редовно, казва д-р Стефан Шишков. Снимка: Радко Паунов

В двора на манастира е стълпотворение. Снимка: Радко Паунов

Богомолци палят свещи. Снимка: Радко Паунов

Всеки целува Чудотворната икона. Снимка: Радко Паунов

Храмът на манастира е претъпкан. Снимка: Радко Паунов