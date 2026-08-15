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Монах от Бачково: Младите се молят за свои прищевки, видяхме ги какво правят (Снимки)

Радко Паунов

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Опашката в манастира е огромна и не свършва. Така ще е през целия ден. Снимка: Радко Паунов
  • Ако тръгвате към манастира, предвидете половин час за задръстванията в Асеновград
  • Всеки моли Богородица да му реши проблема, човешките страдания са разнолики
  • За търговците пред обителта е "Ден година храни"

Бачковският манастир не може да побере богомолците, дошли на храмовия му празник за Голяма Богородица.

"Никога не е имало такава огромна опашка. От 25 г идвам. Това е добре, значи има вяра. Много млади също са тук", каза пред "24 часа" д-р Стефан Шишков. Той е от Асеновград и за големи празници идва като лекар в манастира.

Опашката се вие два ката и опасва целия двор на обителта. Хората чакат търпеливо, палят свещи и се молят - за здраве, за рожба, за късмет, за любов, за всичко. Който какъв проблем има, моли Божията майка да му помогне. Човешките страдания са разнолики.

"Цяла нощ бях до иконата и я молих да помогне на сина ми да си намери добро момиче", сподели Спаска Велева.
И вчера, и днес има много кръщенки в манастира. Богомолци носят животни за курбан. Васил от Поповица е донесъл петел да бъде осветен.

Пред Чудотворната икона е стълпотворение, всеки я гали, целува. Мнозина оставят дарове. Действително има млади хора, които отправят молитви. Хористът Симеон Симеонов обаче отправя упрек. "Да, молят се, но немалко от тях отправят молби за свои прищевки. Видяхме едни младежи в Пловдив какво сътвориха - зверски убиха невинен човек. Трябва да се молят за любов и вразумление, за се обичаме като братя и сестри", допълни монах.

През това време игуменът епископ Сионий отслужваше празнична света литургия.
"Да възпеем с песни преславното заспиване на Богородица, за да стане наша небесна закрилница", призова той. И освети икона на патриарх Евтимий, дело на братя Махневи от Асеновград.

За да стигне човек до манастира, трябва да предвиди повече време. Само светофарите и кръговите кръстовища на Асеновград отнемат поне половин час. По завоите към Бачково се точат колони. Платените паркинги край манастира са фул.

А по ларгото е манифестация - е но Ел да се разминеш от народ. Има и много мургави събратя. За търговците е "Ден година храни ". Всевъзможни стоки са разположени - покривки, чаршафи, юргани, грънци. Скарите правят димна завеса, а край тях се тълпят опашки. Кюфтето е 1,20 евро, сладоледът - 3 евро, толкова е и кочан варена царевица.

Някои така разбират празника, коментират благочестиви християни


Всеки търпеливо чака да се помоли на Богородица.
Всеки търпеливо чака да се помоли на Богородица. Снимка: Радко Паунов

Не помня такъв народ досега, а идвам от 25 години редовно, казва д-р Стефан Шишков.
Не помня такъв народ досега, а идвам от 25 години редовно, казва д-р Стефан Шишков. Снимка: Радко Паунов

В двора на манастира е стълпотворение.
В двора на манастира е стълпотворение. Снимка: Радко Паунов

Богомолци палят свещи.
Богомолци палят свещи. Снимка: Радко Паунов

Всеки целува Чудотворната икона.
Всеки целува Чудотворната икона. Снимка: Радко Паунов

Храмът на манастира е претъпкан.
Храмът на манастира е претъпкан. Снимка: Радко Паунов

Богомолец е донесъл петел за освщаване.
Богомолец е донесъл петел за освщаване. Снимка: Радко Паунов
По пътя към манастира не можеш да се разминеш от народ.
По пътя към манастира не можеш да се разминеш от народ. Снимка: Радко Паунов
Кюфтето е 1,20 евро.
Кюфтето е 1,20 евро. Снимка: Радко Паунов
Коли и пешеходци се качват към манастира.
Коли и пешеходци се качват към манастира. Снимка: Радко Паунов
Скарите правят димна завеса.
Скарите правят димна завеса. Снимка: Радко Паунов
Заведенията са окупирани и народът яде обилно.
Заведенията са окупирани и народът яде обилно. Снимка: Радко Паунов
Заведенията до манастира са пълни.
Заведенията до манастира са пълни. Снимка: Радко Паунов
Стълпотворението в манастира е невиждано
Стълпотворението в манастира е невиждано

Опашката в манастира е огромна и не свършва. Така ще е през целия ден.
Всеки търпеливо чака да се помоли на Богородица.
Не помня такъв народ досега, а идвам от 25 години редовно, казва д-р Стефан Шишков.
В двора на манастира е стълпотворение.
Богомолци палят свещи.
Всеки целува Чудотворната икона.
Храмът на манастира е претъпкан.
Богомолец е донесъл петел за освщаване.
По пътя към манастира не можеш да се разминеш от народ.
Кюфтето е 1,20 евро.
Коли и пешеходци се качват към манастира.
Скарите правят димна завеса.
Заведенията са окупирани и народът яде обилно.
Заведенията до манастира са пълни.
Стълпотворението в манастира е невиждано

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