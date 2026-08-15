Илияна Йотова сред хиляди вярващи на Успение Богородично в Троянския манастир

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Троянската света обител „Успение Богородично" отбелязва днес своя храмов празник. На 15 август православните християни почитат Успението на Божията майка, а в Троянския манастир празникът традиционно събира богомолци от цялата страна.

В центъра на тържествата е чудотворната икона „Св. Богородица Троеручица", която е покровителка на манастира. Вярващи се поклониха пред светинята и отправиха молитви за здраве и благословение за себе си и своите близки, предава БТА.

Празничният ден започна с полунощница с чина на Игуменската лития и празнична утреня. Архиерейската света литургия беше отслужена от игумена на манастира Драговитийския епископ Василий. На богослужението присъстваха президентът Илияна Йотова, кметът на Троян Донка Михайлова, ръководството на общината, областният управител на Ловеч Пламен Христов, народни представители и представители на различни институции.

По традиция чудотворната икона „Св. Богородица Троеручица" беше изнесена от манастирския храм и понесена в литийно шествие до параклиса в местността „Могилата", недалеч от манастира.

Според преданието именно там иконата за първи път е показала чудодейната си сила. В шествието се включиха вярващи, монаси и официални гости.

На мястото беше отслужен водосвет, след което поклонниците отново се помолиха пред светинята.

Според легендата иконата произхожда от Света гора и била пренасяна от атонски монах към Влашко. По пътя той прекарал известно време в молитви с благочестив пустинник в района на Троян. Всеки път, когато се опитвал да продължи пътя си, се случвало нещо, което го възпрепятствало.

Монахът приел това като знак, че иконата трябва да остане в Троянския край, и я оставил на пустинника. По-късно на мястото била построена малка дървена църква, около която постепенно се оформил Троянският манастир.

В обръщението си към вярващите епископ Василий говори за смисъла на празника Успение Богородично и за надеждата, която той носи на християните.

„Днес празнуваме Успението на Света Богородица – празнуваме деня, в който Света Богородица вкуси смъртта, заспа и след това бе възнесена от ангели на Небесата", каза игуменът.

По думите му след Възкресението на Христос и Успението на Божията майка смъртта вече не трябва да бъде възприемана единствено като наказание, а като преход към Царството Божие.

Василий призова вярващите да се обръщат към Света Богородица като към своя молитвена застъпница и утешителка.

„Нека винаги в нашия живот да ни съпътства, да ни благославя, да ни бъде една Майка утешителка и ние да знаем, че никога не сме сами", каза той.

Според игумена мнозина от хората, които са се обърнали с молитва към Божията майка, са почувствали нейната доброта и застъпничество.

„Множество са проявените милости на Света Богородица. Ето тук, пред нас, ние стоим пред светия образ на Света Богородица. Вече 426 години тази Троеручица благославя, освещава, утешава и дарува", посочи епископ Василий.

Той отбеляза, че чудотворната икона е свързана с множество разкази за проявена милост и изцеление на хора, които са идвали пред нея с вяра и молитва.

В края на празничното си обръщение игуменът отправи благослов към вярващите, духовниците, представителите на институциите и всички, които са дошли в Троянската света обител.

„Нека Света Богородица да ви благослови, да ви дарува потребното, да ви дарува най-вече това, което ви е нужно за вашето спасение, за да бъдете наследници и да пребъдвате пред Господа в Царството Божие", каза Драговитийският епископ Василий.