Васил Терзиев: Бургас спечели, но имаме и въпроси - БНТ трябва да отговори

"Успехът на Бургас трябва да бъде успех на България. София ще помогне с каквото може, за да бъде Евровизия 2027 успех за България. Но имаме и въпроси. И смятам, че БНТ трябва да даде отговори". Това написа кметът на София Васил Терзиев във фейсбук профила си.

Преди 2 дни Бургас бе избран за домакин на песенния конкурс, а България спечели правото да домакинства Евровизия 2027, след като Дара триумфира на конкурса тази година във Виена.

"София отговаряше на поставените критерии и представи сериозна кандидатура за домакинството, затова за всички софиянци е важно да има прозрачност за начина, по който е взето решението: какви са били критериите, каква тежест е имал всеки от тях, как са оценени София и Бургас, къде Бургас е получил по-висока оценка и кои експерти са участвали в избора", пише още Терзиев. И уточнява, че това не е атака срещу Бургас и не е опит да се оспорва правото му да бъде домакин.

"Прозрачността не пречи на успеха. Напротив - тя създава доверие", допълни Терзиев.

"Оттук нататък трябва да гледаме към най-важното. Можем да превърнем следващите месеци в поредния български казан в ада или този път да направим обратното. Дара ни даде невероятен шанс стотици милиони хора да гледат към България. Това вече е много по-голямо от състезанието между два града", написа кметът.

София ще бъде част от този празник. За много хора София ще бъде отправна точка към Бургас. За други – финална дестинация. А за гостите и за софиянци това трябва да бъде седмица, в която градът живее с Евровизия – на площади, сцени, в квартали и публични пространства. Готови сме да помогнем на Бургас с опит, експертиза, контакти и всичко друго, с което можем да бъдем полезни, за да останат гостите възхитени от България, увери той.

Ще задаваме въпросите си, но няма да позволим те да попречат на общия успех. След години никой няма да помни прессъобщенията, споровете и кой какво е казал през август 2026 г. Ще помнят България през май 2027. Ще помнят дали сме били добри домакини. И ще помнят как сме ги накарали да се почувстват. Нека им дадем нещо, което си струва да помнят. И нека този път оставим българския казан празен. Успех, Бургас. София е насреща. Успех, България, написа още столичният кмет.