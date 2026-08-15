Тръбата във Варненското езеро вече е подменена и вкопана на три метра под дъното

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След години на аварии, временни решения и близо 30 млн. лева разходи тръбопроводът вече е в окончателното си експлоатационно положение

Тръбата за отпадъчни води под Варненското езеро вече е изцяло подменена и е поставена в окончателното си експлоатационно положение. Това съобщи кметът на Варна Благомир Коцев, който обяви, че поставената цел ремонтът да приключи преди празника на Варна – 15 август, е изпълнена.

„Поех ангажимент този проблем да бъде решен и днес сме на финалната права. С фирмата-изпълнител си бяхме поставили цел да приключим преди празника на Варна. Изпълнихме я", заяви Коцев в социалните мрежи.

Всички временни връзки и участъци вече са премахнати. Последните водолазни операции са приключили без изпускане на отпадъчни води във Варненското езеро, при постоянен контрол от Басейнова дирекция.

Този път тръбата е под дъното

Най-съществената промяна е в начина, по който е положен новият тръбопровод. Той е поставен в специално изградена траншея под дъното на езерото, като покритието над него е не по-малко от три метра - където първоначално трябваше да бъде.

Така се отстранява един от основните проблеми със старото съоръжение.

Първоначалният напорен тръбопровод е част от проект, изпълнен през 2011 г., като значителна част от него е трябвало да бъде положена под дъното на Варненското езеро. По-късно обаче е установено, че вместо да бъде вкопан, тръбопроводът е положен върху дъното на езерото. Това е констатирано още през 2014 г. при заснемане на дъното.

През август 2019 г. тръбата аварира и отпадъчни води от Аспарухово и Галата започват да попадат във Варненското езеро. Последвалият ремонт се превърна в многогодишна сага с временни трасета, нови аварии и допълнителни разходи. Общата сметка заради проблемите със съоръжението вече надхвърля 30 млн. лева според публикувани данни.

Новата тръба е по-дълга от първоначално планираното

При ремонта е подменен и по-дълъг участък от предвиденото първоначално. Според информацията на общината дължината на изцяло новия участък е увеличена с над 30%, без увеличение на бюджета. Промяната е била наложена в хода на строителните работи, като е предвидена подмяна на допълнителен участък от тръбопровода. Това е отразено и в официалната документация по проекта.

В резултат на извършената подмяна около 90% от подводната част на трасето е с изцяло нова тръба, отговаряща на съвременни експлоатационни изисквания.

Защитена от движение и механични въздействия

Новото съоръжение е допълнително обезопасено. В критичните участъци тръбопроводът е защитен с каменни матраци, а бетонни утежнители трябва да осигурят неподвижността му и да го предпазват от механични въздействия.

По думите на кмета са постигнати и необходимите параметри на помпената станция и налягането в тръбопровода.

След приключването на основните строителни дейности остават насипните работи и финалните действия преди съоръжението да бъде въведено в експлоатация.

Когато през 2024 г. тръбата се къса, аварията предизвиква сериозен проблем с отвеждането на отпадъчните води и поставя въпроса за цялостната подмяна на съоръжението.

Новият ремонт започна през 2024 г. с идеята проблемът най-сетне да бъде решен трайно. Работата обаче също не мина без препятствия – през октомври 2024 г. например беше спряно изкопаването на подводната траншея.

След последните строителни дейности общината вече отчита финалната фаза на проекта.

„Изпълнено по този начин, това е едно истински сигурно и надеждно направено съоръжение", заяви Коцев.