Оставиха в ареста мъжа, хванат с голямо количество наркотици, докато вози 4-месечното си бебе

В колата са открити кокаин, MDMA (екстази), канабис, амфетамин и метамфетамин

Заради присъствието на детето са уведомени социалните служби и отдел „Закрила на детето"

39-годишният мъж пред съда: Извинявам се за това, което съм направил

Софийският градски съд остави за постоянно в ареста 39-годишния Юлиан Николов, обвинен в държане с цел разпространение на пет вида високорискови наркотични вещества. При задържането му в автомобила е имало и 4-месечно бебе, за което разследващите смятат, че е било използвано като прикритие.

Николов беше задържан при специализирана операция на СДВР срещу разпространението на наркотици в столичния квартал „Гео Милев". Акцията е част от мерките срещу продажбата на дрога около училища, детски градини и паркове, посещавани от непълнолетни.

Полицаи от Първо районно управление спрели за проверка луксозен автомобил, управляван от 39-годишния мъж. На задната седалка се намирало 4-месечно бебе, а при претърсването били открити различни наркотични вещества, част от които разпределени на дози и подготвени за продажба. Полевите тестове първоначално отчели наличие на марихуана, амфетамини и кокаин.

Според Софийската градска прокуратура между 12 и 13 август Николов е държал с цел разпространение кокаин, MDMA (екстази), канабис, амфетамин и метамфетамин. Обвинението срещу него обхваща две отделни деяния.

Пред съда 39-годишният мъж заяви, че съжалява за случилото се и поиска да бъде освободен.

„Имам магазини. Моля да ми дадете шанс, от който ще се възползвам максимално – да си взема децата, да ги закарам на училище, на детска градина. Извинявам се за това, което съм направил", каза Николов.

Защитата му настоя, че той не е човек с изградени престъпни навици. След заседанието адвокатът му обяви, че ще обжалва задържането и заяви, че според него клиентът му не е извършил нищо незаконно. Съдът обаче уважи искането на прокуратурата и наложи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража".

Решението може да бъде обжалвано в тридневен срок. При подадена жалба следващото заседание е насрочено за 20 август от 10:00 часа.

39-годишният мъж беше задържан при специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотици в районите около училища, детски градини и паркове в София. По време на полицейската проверка на задната седалка на автомобила се намирало 4-месечно бебе. Заради присъствието на детето са уведомени социалните служби и отдел „Закрила на детето". Майката е установена и към момента бебето е при нея. Пред полицията жената заявила, че не е знаела за наличието на наркотици в автомобила, съобщава Нова тв.

39-годишният мъж няма предишни криминални регистрации. Разследващите продължават да изясняват случая, включително дали и други хора са свързани с предполагаемото разпространение на наркотиците.