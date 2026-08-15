За ден спипаха 25 пияни зад волана и 5 с положителни тестове за наркотици

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Полицията е установила 25 шофьори, употребили алкохол, и петима, които са били зад волана след употреба на наркотици при проверка на 14 391 моторни превозни средства през изминалото денонощие.

Контрол е извършен на 17 394 водачи и пътници. Съставени са 4419 фиша и 456 акта за установени административни нарушения, съобщават от пресцентъра на полицията.

Основен акцент в операцията е недопускането на управление на автомобили от водачи, употребили алкохол или наркотични вещества и техни аналози, както и от неправоспособни шофьори.

В рамките на деня са установени общо 25 водачи, които са седнали зад волана след употреба на алкохол. При 18 от тях концентрацията е била между 0,5 и 1,2 промила. Други седем са шофирали с над 1,2 промила алкохол в кръвта.

Петима са отказали да бъдат тествани за употреба на алкохол.

При проверките са засечени и петима шофьори, които са управлявали автомобили под въздействие на наркотични вещества или техни аналози.

Още петима водачи са отказали да бъдат тествани за употреба на наркотици.

Специализираната операция продължава, като сред основните цели на контрола е ограничаването на нарушенията, които създават най-голям риск за безопасността на движението.