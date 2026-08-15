Седем отвлекли и измъчвали 26-годишна, отрязала й косата, сред тях и 3 жени

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Закарали я в село Сушица, взели й телефона и парите. Задържани са

Четирима мъже и три жени са задържани заради отвличане, измъчване и грабеж на 26-годишна жена от Горна Оряховица, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Сигналът е подаден тази сутрин около 6:30 ч. на телефон 112. Жената съобщила на полицията, че през нощта е била отвлечена и измъчвана.

По думите ѝ тя била качена в лек автомобил и отведена в село Сушица. Там над нея било упражнено насилие, като косата ѝ била отрязана. Отнети са мобилният ѝ телефон и пари.

В хода на разследването до момента са задържани четирима мъже и три жени, за които полицията има данни, че са съпричастни към случая.

Мобилният телефон и парите на потърпевшата са установени.

По случая е образувано досъдебно производство за грабеж. Оперативно-издирвателните действия продължават под наблюдението на прокуратурата.