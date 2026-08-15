Правят младежки дом в емблематичната сграда на Нотариата в София

Дом на младите ще бъде създаден в сградата на Нотариата в София - паметник на културата, построена в края на XIX век и използвана десетилетия като нотариат. Това е записано в управленската програма на правителството на Румен Радев. Срокът за трансформацията е февруари 2030 г.

Емблематичната столична сграда на бул. "Патриарх Евтимий" беше реновирана преди време, но от години пустее и в момента е заобиколена от бездомници, допълва "Сега".

Собственост е на министерството на културата. Столичният кмет Васил Терзиев имаше идея общината да я придобие, за да не се руши.

Сега обаче правителството очевидно има други намерения. За пръв път за това се чу след среща на вицепремиера Иво Христов със Симеон Кърджиев, носител на златен медал от Международната олимпиада по философия. Тогава беше обявено, че в София липсва подходящо място, където младите хора да представят своите идеи и да създават културна общност.