ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спря токът едновременно в Киргизстан, Казахстан, Т...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23394411 www.24chasa.bg

Правят младежки дом в емблематичната сграда на Нотариата в София

912
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Фасадата на сградата на Нотариата в София в края на 2018 г. Снимка Архив

Дом на младите ще бъде създаден в сградата на Нотариата в София - паметник на културата, построена в края на XIX век и използвана десетилетия като нотариат. Това е записано в управленската програма на правителството на Румен Радев. Срокът за трансформацията е  февруари 2030 г.

Емблематичната столична сграда на бул. "Патриарх Евтимий" беше реновирана преди време, но от години пустее и в момента е заобиколена от бездомници, допълва "Сега".

Собственост е на министерството на културата. Столичният кмет Васил Терзиев имаше идея общината да я придобие, за да не се руши.

Сега обаче правителството очевидно има други намерения. За пръв път за това се чу след среща на вицепремиера Иво Христов със Симеон Кърджиев, носител на златен медал от Международната олимпиада по философия. Тогава беше обявено, че в София липсва подходящо място, където младите хора да представят своите идеи и да създават културна общност.

Фасадата на сградата на Нотариата в София в края на 2018 г. Снимка Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 208 страници приоритети - амбициозно, но как ще стане?