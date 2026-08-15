Летище Бургас готово за „Евровизия" 2027, не планират ново разширение

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Летище Бургас разполага с необходимата инфраструктура и оперативен капацитет, за да поеме очакваното временно увеличение на пътниците заради домакинството на „Евровизия" 2027. На този етап не се предвижда мащабно инфраструктурно разширение специално заради конкурса, съобщиха за БТА от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД, оператор на летищата в Бургас и Варна.

Бургаската аерогара е проектирана да работи при пиково натоварване и може да обслужва до 21 самолетодвижения на час и около 50 000 пътници в рамките на 24 часа.

От „Фрапорт" посочват, че наличните инфраструктура и оборудване са достатъчни за очаквания допълнителен трафик около конкурса.

Все още няма окончателна информация колко допълнителни полети ще бъдат изпълнявани до Бургас заради „Евровизия". Полетната програма за летния сезон на 2027 г. все още не е финализирана и публикувана.

Авиокомпаниите тепърва планират следващия летен сезон, а летището води разговори с различни превозвачи и партньори за откриване на нови маршрути, допълнителни услуги и увеличаване на честотите на полетите.

След като стане ясно колко ще са допълнителните полети, как ще бъдат разпределени и какъв пътникопоток се очаква, ще бъде определена и необходимостта от допълнителен персонал.

При нужда такъв ресурс може да бъде осигурен, като организацията ще бъде координирана с авиокомпаниите, наземните оператори и държавните институции.

Летище Бургас работи 24 часа в денонощието и не се очаква промяна в работното му време заради конкурса.

Организацията на терминала ще бъде адаптирана спрямо окончателната полетна програма и броя на пътниците. От „Фрапорт" подчертават, че летището има значителен опит в обслужването на пикови дни с интензивен сезонен трафик и голяма концентрация на полети.

При получаването на конкретна информация за делегациите, техните полети и изискванията на организаторите ще бъде изработена специална организация за тяхното посрещане.

Тя може да включва координирано преминаване през летищните процедури, съдействие при обработването на багажа, специално оборудване, информационно обслужване и организация на трансферите.

Всичко това ще се извършва при спазване на правилата за авиационна сигурност, граничен контрол и митническо обслужване.

Към момента „Фрапорт" не вижда необходимост от мащабни инвестиции в инфраструктурата специално за домакинството на „Евровизия".

Летището обаче вече е направило голяма инвестиция. През 2025 и 2026 г. е извършена рехабилитация на пистата и прилежащите площи на стойност над 60 млн. евро.

От дружеството определят проекта като най-голямата частна самостоятелна инвестиция в летищна инфраструктура в България.

Цялостният оперативен план за обслужването на „Евровизия" 2027 ще бъде разработван поетапно. Той ще бъде финализиран, когато има достатъчно конкретна информация за полетите, пътниците, делегациите и транспортната организация.

След това планът ще бъде актуализиран до самото провеждане на конкурса според постъпващата оперативна информация.

Бургас ще бъде домакин на „Евровизия" през 2027 г. Двата полуфинала ще се проведат на 11 и 13 май, а големият финал е насрочен за 15 май.