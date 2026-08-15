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Скромна глоба и условна договори много пияният шофьор, пробвал да избяга от полицията край Първомай

Никола Михайлов

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Съдебната палата в Първомай Снимка: Никола Михайлов

Прощава се и с колата си, тъй като дрегерът показал 2,23 промила, губи и книжката си

С парична глоба и условна присъда е санкциониран 55-годишният турчин от Крумовград, хванат да шофира пиян в първомайското село Православен. Освен това колата му се отнема в полза на държавата, понеже дрегерът показал стойности над 1,2 промила. 

Както "24 часа" вече писа, след случилото се от полицията съобщиха, че 55-годишен водач е бил задържан след опит да избяга от служители на реда. Около 22 ч. на 31 юли автопатрул опитал да го спре лек автомобил "Фолксваген Пасат" със звуков и светлинен сигнал, но мъжът зад волана продължил по пътя си. От МВР посочиха, че колата е била принудително спряна в съседна улица, а тестът на шофьора отчел над 2 промила алкохол.

Първоначално 55-годишният беше сочен за криминално проявен и осъждан, но в хода на разследването е уточнено, че е реабилитиран. Той останал в ареста до 1 август, а две седмици по-късно се изправил пред Районния съд в Първомай, където признал вина и се споразумял с прокуратурата. 

Въпреки че дрегерът отчел 2,23 промила, наказанието на водачът е 409,03 евро глоба. Условната му присъда е 7 месеца с изпитателен срок от 3 г. Книжката му пък се отнема за година и 7 месеца. Споразумението, което е одобрено от съда с неподлежащо на обжалване и протест решение, е само за шофирането под въздействие на алкохол. Не е бил привлечен към наказателна отговорност за бягство от полицията.

Съдебната палата в Първомай

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