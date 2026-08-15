200 души с тротинетки в Кюстендил хванати в нарушение за година, получили актове

Над 200 акта са съставени за нарушения, свързани с управлението на електрически тротинетки в Кюстендил, съобщи пред журналисти кметът на общината Огнян Атанасов. Актовете са съставени в рамките на година.

Все по-често непълнолетни управляват тротинетки по улиците на града и създават опасни ситуации за движението, заяви той и призова родителите да оказват контрол.

Повод за коментара му е клип в социалните мрежи, при който дузина деца с електрически тротинетки се движат рисково и обграждат автомобил, създавайки предпоставки за пътнотранспортни произшествия.

„Това са вашите деца, това е техният живот, но те са и деца на Кюстендил. Не трябва да се рискува нито тяхната безопасност, нито животът и съдбата на останалите участници в движението", каза Атанасов.

По думите му, общинската охрана реагира при подадени сигнали, но възможностите за контрол са ограничени, тъй като при опит за проверка децата често бягат, а преследването им крие риск от инциденти.

„Моля родителите да приберат индивидуалните електрически превозни средства, които са закупили на децата си. Без тяхната подкрепа сме безсилни да опазим живота на децата. Животът е безценен, особено когато е детски", каза още кметът на Кюстендил.

Според него след въвеждането на регистрационен режим ще бъде по-лесно установяването на нарушителите. „Апелът ми е към родителите. Никаква глоба не може да спре това, ако родителите нямат волята да помогнат", каза още кметът.